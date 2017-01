Un parcours d'obstacles sur neige en plein Montréal

13-01-2017 | 12h04

Premier grand rassemblement des festivités du 375e anniversaire de Montréal, le festival hivernal de sports (d'hiver) d'action BARBEGAZI se poursuit toute cette fin de semaine dans le Quartier des spectacles.

- Parcours à obstacles

Les courses à obstacles sont de plus en plus populaires. Vous avez l'occasion d'essayer un parcours hivernal et même de tenter de le parcourir le plus vite possible. Les 10 meilleurs temps se partageront une enveloppe de 5000 $.

- Snowskate

Des modules de glace ont été installés pour former un skateparc éphémère qui permet aux planchistes de vivre une expérience sans roues, et aux autres de s'initier avec l'aide de coachs qualifiés

- Coupe de bois

À l'ancienne, à la hache, comme des vrais.

- Lancer de sapin

Un sport de force mais aussi d'adresse, qui se pratique en équipes de quatre.

- Bras de fer





Pour vous faire une idée de ce à quoi cela ressemble, le festival à mis en ligne une vidéo sur YouTube à partir des images prises le week-end dernier:

Le site ouvre ce vendredi à 17 h et ferme dimanche à la même heure.