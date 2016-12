Tour du monde à la voile: l'exploit d'un navigateur

25-12-2016 | 13h00

Thomas Coville et son bateau multicoque Sodebo Ultim' ont franchi dimanche à 17 h 57 (11 h 57, heure du Québec) au large d'Ouessant, en France, la ligne d'arrivée du tour du monde à la voile en solitaire, pulvérisant en 49 jours 3 h 7 min 38 sec le record détenu depuis 2008 par un autre Français, Francis Joyon.

Le navigateur, parti de Brest le 6 novembre, a passé la ligne d'arrivée virtuelle avec 8 jours et 10 heures d'avance par rapport au précédent record (57 j 13 h 34 m 6 sec).

Coville a réussi son pari fou à sa cinquième tentative, après 2 tours du monde sans record (59 j 20 h 47 mn 43 sec. en 2008/09 et 61 j 05 min 05 sec. en 2011) et 2 abandons (en 2007/2008 et en 2014).

Le navigateur est attendu lundi matin à Brest, après une dernière nuit à bord avec son équipe, «un sas de décompression essentiel après sept semaines éprouvantes en mer».

Outre ce record du tour du monde en solitaire et sans escale, Coville, âgée de 48 ans, a signé le 5e meilleur temps de l'histoire pour une circumnavigation d'ouest en est, derrière 4 temps établis par des bateaux en équipage. Le meilleur temps encore jamais égalé est celui de l'équipage emmené par le Français Loïck Peyron en 2012 (45 j 13 h 42 min 53 sec).

Le secret de la réussite époustouflante de Coville? Un bateau puissant (31 m de long pour 21 m de large), équipé de foils - appendices latéraux qui permettent de surélever le bateau et de lui faire gagner de la vitesse - et pour la première fois d'un safran (la partie immergée du gouvernail) avec des plans porteurs, qui stabilisent le bateau.

Mais la clé est aussi dans l'expérience de Coville, capable de manoeuvrer une telle machine, particulièrement éprouvante physiquement.

Il s'est préparé pendant deux ans, en travaillant son aspect mental, lui qui peinait à se faire confiance.

Ce marin éclectique vient de réaliser son 8e tour du monde, dont 4 en solitaire, 6 en multicoque et 2 en monocoque.