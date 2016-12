L'homme peut désormais voler!

01-12-2016 | 11h47

C'est l'un des plus grands rêves de l'homme: voler dans les airs. Trois athlètes y sont parvenus. Pas en embarquant dans un engin, en fixant des ailes à mini-réacteurs sur leur dos. Et ils ont poussé la prouesse jusqu'à participer à la célèbre chorégraphie aérienne de la Patrouille de France, qui fait partie de l'armée de l'air française. C'est époustouflant et à voir absolument!

Les trois hommes volants, Yves Rossy, Vince Reffet et Fred Fugen, sont transportés dans le ciel dans un hélicoptère, puis il se jette dans le vide comme des parachutistes avant de faire fonctionner leurs ailes, équipés de la technologie Jetman.

L'an dernier Yves Rossy et Vince Reffet s'étaient déjà illustrés avec cette vidéo splendide dans laquelle ils volent juste à côté d'un Airbus A380. Elle a été vue plus de 20 millions de fois: