Normand Piché nage entre les 5 continents en moins de 80 jours

15-11-2016 | 15h55

L'aventurier québécois Normand Piché a réussi son pari en reliant les cinq continents à la nage en 74 jours.

74 jours à compter du premier jour de sa première traversée, mais 86 jours si l'on tient compte de la longue attente avant d'obtenir le feu vert pour se mettre à l'eau (glacée).

Le Montréalais de 45 ans a du même coup battu le record du monde de ce défi hors norme, en étant le premier à passer sous la barre des 100 jours. Il est aussi le premier natif des Amériques à réaliser cet exploit.

Toutefois, ce record n'était pas le but premier de cette aventure.

«Normand n'accorde pas d'importance au record, a tenu à souligner Camille Asselin, sa porte-parole. Il souhaitait relever ce défi pour lui comme symbole d'union.»

Piché a nagé environ de 100 km au total de l'Alaska à la Russie (Amérique-Asie) via le détroit de Béring dans une eau à 4 degrés, de la Papouasie à l'Indonésie (Asie-Océanie) via l'océan Pacifique à environ 25 degrés, de la Grèce à la Turquie (Asie-Europe) via la mer Égée, du Maroc à l'Espagne (Afrique-Europe) via le détroit de Gibraltar, et enfin de l'Égypte à la Jordanie (Afrique-Asie) via la mer Rouge.

Normand Piché nous racontera dans quelques jours les grands moments de cette aventure originale, qui n'a pas été de tout repos. Durant son périple, il a en effet été confronté aux mauvaises conditions météorologiques ou encore aux soucis administratifs pour obtenir les visas nécessaires de tous les pays qu'il a foulés.

Il a aussi été éprouvé émotionnellement lors de sa traversée en mer Égée, «tombeau de centaines de personnes qui se sont noyées alors qu'elles tentaient d'atteindre l'Europe durant la récente crise des migrants», pour reprendre les mots du communiqué envoyé aux médias.

Normand Piché sera de retour à Montréal jeudi. Il a l'intention de «transformer cette expédition en récit», notamment en donnant des conférences dans les écoles québécoises «afin de parler aux jeunes, de les inspirer, de les motiver à ne pas se fixer de limites, de les encourager à aller au bout de leur rêve, à persévérer et à trouver leur propre voix.»