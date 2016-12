Parcourir le mont Royal pour une bonne cause

23-10-2016 | 17h56

Malgré le froid et le temps maussade, bon nombre de passionnés de course à pied ont participé dimanche au Tour du Mont-Royal-Brébeuf.

L'événement, qui en était à sa septième édition, a permis tant aux coureurs élites qu'aux débutants de profiter de la diversité des parcours qu'offre cette course en montagne.

Les organisateurs ont reçu près de 1500 inscriptions, une augmentation de 200 par rapport à l'an dernier.

«La journée a été fantastique et on a reçu des commentaires formidables, a confié le directeur de l'événement, Patrick Daigle. C'est très positif, je nous donnerais une petite note de 90 %.»

Malgré le vent qui a fait sentir sa présence tout au long de la journée et un incident isolé, le tout s'est déroulé dans le calme et la bonne humeur.

«Une personne a eu un léger malaise. Elle a trop poussé et se sentait faible», a expliqué le professeur d'éducation physique du Collège Jean-de-Brébeuf, assurant que la personne en question a reçu les soins nécessaires et qu'elle se portait bien.

Pour les jeunes

Ce sont les élèves de M. Daigle qui lui ont donné l'idée de faire grandir cet événement, qui prend de l'ampleur chaque année.

«J'amenais mes étudiants courir et leur faire découvrir le mont Royal d'un bout à l'autre. On me disait souvent: ''je n'ai jamais vu Montréal comme ça!''»

L'organisateur cherche à inciter les jeunes à faire davantage d'activités sportives à l'extérieur. Le message a bien été reçu puisque plus de 20 écoles primaires et secondaires ont foulé les sentiers du mont Royal.

L'événement a aussi permis d'amasser plus de 10 000 $ pour la Fondation Ste-Justine. Des dons ont également été remis au Club de scouts de Notre-Dame-des-Neiges, au Camp Quatre-Saisons, au Centre Circuit de lutte contre l'obésité du CHU Sainte-Justine et à certaines écoles situées dans des milieux défavorisés.