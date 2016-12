Le défi fou de deux Québécois à La Réunion

20-10-2016 | 13h12

Déclaré mort il y a trois ans, le Québécois Vincent Houle a changé de vie en se mettant à la course à pied. Il avance en se fixant des défis. Dernier en date: la Diagonale des Fous, qu'il court ce week-end avec son ami Stéphane Poulin sur l'île de La Réunion. C'est l'une des courses en sentier les plus difficiles de la planète, à raison de 167 km et 9700 m de dénivelé.

Le 1er février 2013, Vincent a été victime d'un accident de motocyclette en Thaïlande.

«J'ai subi une lacération de six pouces vis-à-vis le lobe frontal, mes côtes ont charcuté mes poumons qui remplissaient mes voies respiratoires de sang et les fractures de ma mâchoire avaient lacéré des tissus au niveau de mes oreilles. Je me suis ramassé avec un rapport pré-hospitalier qui citait mon décès avant l'arrivée à l'hôpital», a-t-il expliqué.

«Mon état laissait paraître une fracture importante du crâne, mais il n'en était guère», a-t-il ajouté. Après une dizaine de chirurgies et une centaine de pièces métalliques dans son corps, l'homme de 34 ans a fait une rencontre qui allait changer sa vie en participant au Défi Montréal-New York.

«Stéphane Poulin m'a beaucoup inspiré par sa perte de poids et ses performances hallucinantes malgré son récent changement de mode de vie. Il avait une motivation extraordinaire à sortir et aller courir dehors.»

Une relation d'amitié est ainsi née entre les deux hommes, qui sont d'ailleurs ensemble sur l'île de La Réunion. Leur périple, dans le cadre de cette course du championnat mondial d'ultra-trail (Ultra-Trail World Tour), se terminera quelque part durant la fin de semaine, mais le temps ou le classement importe peu.

Un pari risqué

Traverser cette île de l'océan Indien comporte son lot de risques. Trois coureurs y ont d'ailleurs perdu la vie depuis 2012. Le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la Terre, a de quoi refroidir les ardeurs des coureurs.

«Ma plus grande peur est assurément l'exposition aux risques, étant donné l'état d'esprit des coureurs après plusieurs nuits sans sommeil, a-t-il confié. La confusion s'installe et plusieurs y ont même laissé leur vie. La vie est très fragile en ces lieux éloignés [...] il ne faut pas perdre la carte!»

«Je suis très zen, mais j'anticipe beaucoup ce que j'appelle "le côté sombre", où l'on se réfugie dans notre tête lors d'un ultra-marathon lors des passages à vide.»

Vincent Houle espère toutefois arriver à bon port, à Saint-Denis. Il assure que l'abandon ne sera pas une option.

«Je veux en profiter pour [...] fermer le dossier du gars sédentaire qui a été laissé presque mort en Thaïlande.»