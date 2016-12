Un saut de fou dans le port de Newport

18-10-2016 | 14h16

Un gars qui s'est spécialisé dans les sauts extrêmes dans l'eau s'est récemment élancé du haut d'une tour, à près de 40 m de haut (129 pieds) dans le port de Newport, en Californie. Sa vidéo mise en ligne sur sa page YouTube en fera frissonner plus d'un.

Ce sportif adepte d'adrénaline se surnomme 8Booth. Son visage apparaît systématiquement masqué. Et pour cause, ce qu'il fait est souvent illégal, en plus d'être hyper dangereux pour le commun des mortels. Les vidéos qu'ils publient sur sa page YouTube montrent en revanche qu'il maîtrise son art de la folie.

Parmi ses «prouesses», il s'est introduit dans des hôtels de luxe - qu'il ne nomme ni ne situe géographiquement - afin de monter sur le toit et sauter dans la piscine. Voici trois sauts assez hallucinants merci!

8Booth prend la peine de recommander à ses abonnés de ne pas l'imiter dans ses folies.