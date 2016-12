Voici pourquoi Daniel Ricciardo est le pilote de F1 le plus drôle

Thierry Bastien 06-10-2016 | 11h11

Le vainqueur du Grand Prix de Malaisie, le pilote de l'écurie Red Bull Daniel Ricciardo, est sans contredit le pilote le plus drôle en F1.

Que ce soit pour ses bouffonneries sur le podium et lors des conférences de presse ou encore parce qu'il sourit TOUJOURS, on voudrait tous qu'il soit notre ami. En voici quelques preuves.

Il a introduit le «shoey» en F1

Boire de l'alcool à même son soulier est une célébration australienne que Ricciardo a popularisée en F1 . Et il a même réussi à ce que tout le monde sur le podium le fasse après sa victoire en Malaisie.

Il est peut-être une future star du rap

Just dropping 🔥 #sogonechallenge Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 19 Août 2016 à 4h32 PDT

Il rigole avec les journalistes

When you try to tease a Scottish journalist...



...and get it VERY wrong 😂🌍



🚖 for @danielricciardo!#GermanGP 🇩🇪 https://t.co/6PUnILYyHk — Formula 1 (@F1) 31 juillet 2016

Non, le journaliste n’est pas irlandais Daniel, il est écossais.

Il danse comme un vrai professionnel

Sa rivalité/amitié avec Felipe Massa est hilarante

So before I left yesterday there was something I needed to do.. @MassaFelipe19 #revenge 😄 pic.twitter.com/qnvIPndUed — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 19 novembre 2015

Il fait même la course avec le fils de Massa

Il utilise les médias sociaux comme un pro

Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 31 Juil. 2015 à 5h01 PDT

Ses «party de voitures» sont épiques

We be car jammin over here Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 11 Août 2016 à 17h46 PDT

#carjams as request ed by the fans. Totally not my decision 😂 Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 2 Sept. 2015 à 10h13 PDT

I do love a good in car jam ☺️ Vegas to LA last month. Had to keep myself amused. 5 hours of beats from the south cali streets Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 14 Août 2015 à 9h26 PDT

Il ne se prend pas très au sérieux

No I'm not Bob Dylan.. Une vidéo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 25 Juin 2016 à 8h04 PDT

Il performe avec un groupe rock

Still trippin major ballsack from last nights events... pic.twitter.com/phxKDvMVIa — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 14 février 2016

Il participe à des entrevues amusantes

Il est un fan du honey badger

Sometimes you gotta ask yourself, what would the honey badger do? Une photo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 23 Août 2015 à 0h37 PDT

Part of the game. We'll be back 😊 Une photo publiée par Daniel Ricciardo (@danielricciardo) le 23 Août 2015 à 9h09 PDT

Selon ses propres dires, il se surnomme lui-même «le honey badger» (un animal féroce) en raison de son caractère compétitif.

Et finalement, il sourit TOUT LE TEMPS!