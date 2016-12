Il se filme après une attaque de grizzly

06-10-2016 | 10h49

Un chasseur américain qui s’est fait attaquer par un grizzly dans une forêt du Montana a raconté le traumatisme qu’il venait de vivre juste après les faits, le visage ensanglanté et le corps meurtri. Sa vidéo a été mise en ligne alors qu’il était encore à l’hôpital.

Il se promenait dans la forêt nationale de Beaverhead-Deerlodge lorsque Todd Orr est tombé sur une ourse et ses deux petits. Il ne s’est pas affolé parce qu’il est habitué et qu’il n’avait jamais vu un ours attaquer avant.

Il dit ne pas avoir compris pourquoi la femelle a jugé qu’il représentait une menace pour ses oursons.

Il n’a pas pu saisir son arme pour tirer sur la bête – et il précise que ce n’est pas ce qu’il aurait voulu de toute façon –, mais il l’a aspergée de poivre, avant de se blottir au sol en tentant de se protéger la tête, le cou et les organes vitaux.

Un peu sonné, il a filmé ses blessures, importantes mais qui n’ont jamais fait craindre pour sa vie, notamment pour que les autres randonneurs soient vigilants au danger auquel ils sont susceptibles d’être confrontés.