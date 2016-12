La chasse est ouverte

23-09-2016 | 20h50

La saison de chasse 2016 à l'orignal est ouverte. Les chasseurs ont fait leurs derniers achats en fin de semaine avant de partir dans le bois.

La chasse à l'arc et à l'arbalète durera jusqu'au 2 octobre tandis qu'il faudra attendre pour la chasse à la carabine, du 15 au 23 octobre.

Les ventes d'armes se maintiennent d'année en année, mais les passionnés peuvent renouveler leur équipement chaque saison grâce aux nouveautés qui font leur apparition sur le marché.

«Je pense que l'engouement est à son maximum», a affirmé Mario Ross le propriétaire de ProNature Rimouski et Amqui.

C'est un moment de l'année très attendu pour les amateurs. «C'est l'amour de la nature c'est clair, mais c'est aussi des vacances, a commenté un chasseur. Pour décrocher de la routine, il y en a qui aime aller dans le sud, moi je n'aime pas partir loin de la maison, mais c'est vraiment pour décrocher.»

Un client du magasin a vanté l'expérience: «la nature, l'air pur, on est dans le bois, tout est relaxe. On oublie ça aussi, notre cellulaire, pendant une semaine de temps».

Du côté des boutiques spécialisées, c'est la folie, et ce, même si les employés répètent chaque année de ne pas attendre à la dernière minute.

«Je pense qu'on est tous pareils dans la vie, a souligné M. Ross. Même si on pense d'ajuster une carabine six mois à l'avance, on n'a pas l'idée à ça... C'est vraiment les deux et trois dernières semaines que l'engouement est à son maximum.»

Les nouveaux chasseurs, et même les plus expérimentés s'échangent chaque saison des trucs qu'ils ont expérimentés sur le terrain.

«L'urine d'orignal, la vraie urine d'orignal, c'est quelque chose de très rare, a mentionné le propriétaire de ProNature. C'est la période de rut. On va être capable de l'utiliser quand on voit l'orignal ou quand on l'entend et qu'on n'est pas capable de l'approcher ou de le faire venir près de nous. Ça nous prend des cartes d'atout comme ça pour être capable de déjouer l'orignal.»