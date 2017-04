Après la Speedcar GT David Brown va lancer la Project 2

06-04-2017 | 17h25

Le minuscule constructeur de luxe David Brown Automotive s'apprête à lancer son second modèle. Son fondateur revient sur les trois dernières années, qui ont vu sa première voiture, la Speedback GT, apporter le succès à l'entreprise là où tant d'autres constructeurs ont échoué : en s'attaquant au segment le plus haut du marché automobile.

Il y a trois ans, David Brown Automotive apparaissait de nulle part, avec un grand projet: celui de proposer un coupé grand tourisme en carrosserie aluminium et répondant au style des années 1960, mais construit autour d'un châssis, d'une motorisation et d'un système électrique parfaitement contemporains. Le modèle en question, la Speedback GT, s'est avéré un hommage parfait aux Aston Martin et Lancia des années 1960, le tout sur base Jaguar moderne. Son prix de 500.000 livres (environ 837 000 $) et le fait que personne n'ait auparavant entendu parler du constructeur étaient autant de raisons d'attendre son lancement avec excitation, certes, mais aussi avec inquiétude.

Mais contre toute attente, le minuscule constructeur a réussi son pari. «La Speeback GT a été si bien accueillie qu'elle nous a confirmé qu'il existait un marché pour des voitures belles et modernes de style classique et produites à petite échelle, a expliqué David Brown. Nous avons donc eu l'idée de la Project 2 il y a quelque temps déjà.»

Le constructeur n'entend pas révéler de quel type de carrosserie il s'agira mais précise que la voiture sera disponible en trois versions. Mais lorsqu'on lui demande de la comparer à la Speedback GT, il la décrit ainsi: «Une voiture flatteuse. Je pense que quelques propriétaires de Speedback GT pourraient bien être tentés.»

Une équipe commerciale dévouée

Le but de David Brown, en lançant sa marque, était de proposer une gamme de différents modèles, incluant par exemple des breaks de chasse, plutôt que de se contenter d'un seul coupé GT aux proportions classiques.

«De nombreux possesseurs de Speedback GT me ressemblent, explique-t-il. Ils aiment le design des grandes classiques, mais désirent également profiter des performances et de la fiabilité des voitures contemporaines, qui ont fait un grand bond en avant depuis les années 1960. Ils désirent marier les deux plaisirs, et apprécient également le niveau exceptionnel de qualité et l'expérience exclusive, sur-mesure et personnalisée que nous leur proposons.»

C'est toutefois dans ce domaine que David Brown a dû élever légèrement son niveau. Pour convaincre ce type de client, il faut apprendre le nouveau sens de l'expression «sur-mesure». Le constructeur a dû mettre sur pied une équipe commerciale d'élite et travailler constamment à la qualité de sa chaîne logistique pour toucher à la perfection. C'est pourquoi de nombreuses pièces sont désormais fabriquées par le constructeur lui-même afin d'atteindre le niveau d'exigence qui est le sien et celui de ses clients.

«L'individu est par définition individuel, poursuit-il au sujet des leçons qui ont inspiré le développement du nouveau modèle: la Project 2 proposera des possibilités de personnalisation innombrables, grâce à l'expérience et aux conseils d'une équipe commerciale transformant le processus en pur plaisir.»