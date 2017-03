Porsche avance sur sa bombe électrique

21-03-2017 | 11h32

Le constructeur de voitures de sport Porsche, qui avait annoncé le développement de sa Mission E électrique en 2015, va proposer plusieurs versions qui se placeront, au sein de sa gamme, juste en dessous de la Panamera. Prévue pour un lancement en 2019, la voiture devrait ouvrir une nouvelle ère pour les véhicules électriques.

Des prototypes de la voiture électrique de Porsche sont construits actuellement au centre de recherche et développement de la marque, à Stuttgart, en Allemagne. Ils seront testés et affinés dès cet été.

Les versions de la Mission E proposeront différents niveaux de puissance et seront capables d'être mis à jour et améliorés en ligne. Il sera par exemple possible de passer de 400 à 450 chevaux par ce biais.

La Mission E sera une voiture autonome de niveau 4, ce qui veut dire qu'elle saura évoluer toute seule dans presque toutes les situations. Mais Porsche déclare qu'il n'est pas question de laisser la technologie prendre le pas sur l'expérience de conduite que les clients sont en droit d'attendre.

«Il existe des situations d'embouteillage où il est possible de lire le journal, mais nos clients prennent plaisir à conduire, et ce sera toujours le cas», a indiqué le PDG, Oliver Blume.

Certains des détails dévoilés à propos de la Mission E dès 2015 n'ont pas changé. Porsche annonçait alors une autonomie de 500 km et un temps de rechargement à 80% de la batterie en tout juste 15 minutes. Ces chiffres sont toujours d'actualité. Le concept-car Mission E pouvait se targuer d'une puissance de 600 chevaux et d'un temps de 3,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le développement, en collaboration avec Volkswagen, de trois nouvelles plates-formes de voitures électriques, dont l'une sera celle de la Mission E. Comme le VUS de la marque sœur Audi, l'E-tron Quattro sera propulsée par une technologie lithium-ion similaire. La Mission E fonctionnera grâce au système de chargement 800 volts initialement annoncé.