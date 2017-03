Le nouveau Street Rod de Harley-Davidson

15-03-2017 | 16h24

Le nouveau Street Rod de la marque de motos emblématique bénéficie d'un poids moyen offrant de nouvelles performances avec un nouveau moteur, une maniabilité optimisée et une position de pilotage plus agressive.

Le moteur V-twin High Output Revolution X de 750cc du nouveau Street Rod offre davantage de couple à mi-régime et de puissance.

Custom 2017 #HDStreetRod. #LiveYourLegend Une publication partagée par Harley-Davidson (@harleydavidson) le 11 Mars 2017 à 7h22 PST

Ce nouveau modèle dispose également d'une nouvelle géométrie de châssis avec des roues avant et arrière de 17 pouces pour une direction plus réactive, d'un freinage ABS proposés en série et d'une position de conduite plus haute.

Ce modèle est destiné à s'illustrer aussi bien en ville que sur de grands axes.