Baselworld 2017: 5 montres en primeur

15-03-2017 | 14h21

La grand-messe de l'horlogerie se déroulera du 23 au 30 mars prochains à Bâle, en Suisse. L'occasion de découvrir de nouveaux garde-temps dotés des complications horlogères les plus prestigieuses, mais aussi des design toujours plus créatifs et innovants.

Depuis plusieurs semaines déjà, les marques horlogères présentent de nouveaux modèles en avant-première de la Foire de Bâle 2017, permettant de dessiner de premières tendances en matière de matériaux, de complications, ou de dimensions.

Voici cinq montres masculines qui marqueront le Salon:

- Bell & Ross invite les amateurs d'horlogerie à voyager avec cette nouvelle montre au design industriel, épuré et minimaliste, inspirée de l'univers du transport aérien. D'un diamètre de 42 mm, son boîtier, qui reprend le «rond dans un carré», une des signatures de la maison, est en acier microbillé, alors que le cadran noir mat laisse apparaître des aiguilles et index recouverts de superluminova. La montre est équipée du calibre BR-CAL.302, un mouvement mécanique automatique offrant les fonctions heures, minutes, secondes, et date. Prix : 2 800 euros (4000 $)

- Dévoilée pour la première fois en 2013, la «Fifty Fathoms Bathyscaphe» se renouvelle cette année dans un bleu abyssal, symbolisant l'univers de la plongée, et dans un diamètre de 38 mm. Ce modèle au design un brin rétro est doté d'une lunette en acier avec un insert en céramique bleue et des index en Liquidmetal. La montre est équipée du calibre 1150, garantissant une étanchéité jusqu'à environ 300 mètres. Elle offre les fonctions heures, minutes, secondes, et date.

- L'iconique «Slim Quantième Perpétuel» de la maison Hermès se présente dans une version platine cette année, avec un cadran bleu nuit et un boîtier de 39,5 mm de diamètre. La montre est équipée du calibre de manufacture extra-plat H1950 avec les fonctions quantième perpétuel, heures et minutes, mais aussi l'indication jour/nuit, un second fuseau horaire, et une phase de lune en nacre sur un ciel d'aventurine située à 3 h. Le modèle est proposé avec un bracelet en cuir d'alligator bleu Abysse.

- Un an après avoir dévoilé la montre «Scafograf 300», la manufacture horlogère suisse présente sa version GMT. Celle-ci est équipée du calibre ETA 2893-2, un mouvement mécanique à remontage automatique avec les fonctions heures, minutes, secondes, date, et triple fuseau horaire qui s'ajuste par la position de la lunette et de l'aiguille centrale GMT. Le garde-temps est doté d'un boîtier de 43 mm en acier, d'un cadran noir ou bleu selon la version choisie, et d'un bracelet en caoutchouc, noir ou bleu également. Il est étanche jusqu'à 100 mètres.

- Cette nouvelle «Tissot Ballade» est équipée d'un mouvement avec un balancier spiral en silicium, garantissant précision et longévité. Le tout proposé à un prix abordable (environ 900 euros, soit 1300 $ ). La montre fonctionne grâce au mouvement automatique Powermatic 80, officiellement certifié chronomètre, avec 80 heures de réserve de marche et les fonctions heures, minutes, secondes et date positionnée à 3 h.