Voici les 5 voitures de série les plus rapides du monde

La nouvelle Lamborghini Huracán Performante a pulvérisé le record du tour sur la boucle nord de Nürburgring, qui fait d'elle la voiture homologuée route la plus rapide du monde. L'occasion d'un coup d'œil sur le top 5 des meilleurs temps autour du mythique circuit allemand.

1. Lamborghini Huracán Performante: 6 min et 52,01 sec

Même si la voiture est censée être beaucoup plus légère et équipée de soutiens aérodynamiques très agressifs, difficile de savoir exactement comment la dernière Huracán a réussi ce temps phénoménal. Pour le remettre en perspective, il faut savoir que seules cinq voitures dans l'histoire (dont deux étaient des monoplaces de course homologuées route) ont réussi à descendre sous les sept minutes pour parcourir les 20,6 km de la mythique boucle nord.

2. Porsche 918 Spyder: 6 min et 57 sec





Lorsque cette supercar hybride a réalisé ce temps en 2013, elle était la première à descendre sous les sept minutes et, compte tenu de la complexité technologique de la Porsche (moteurs électriques compensant la latence du turbo, transmission intégrale, quatre roues directrices), nombreux étaient ceux qui pensaient que ce temps ne serait jamais battu.

3. Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce: 6 min et 59,73 sec





Démontrant qu'un V12 atmosphérique installé dans une coque en fibre de carbone pouvait toujours tirer son épingle du jeu lorsqu'il était associé au nec plus ultra de la technologie automobile, le modèle amiral de la marque italienne est descendu sous les sept minutes grâce à l'expertise du pilote Marco Mapelli, également responsable du record battu par la Huracán.

4. NextEV Nio EP9 : 7 min et 5,12 sec





Lorsque la Nio EP9 a établi ce temps en 2016, elle est devenue la voiture électrique la plus rapide du monde. Ces dernières semaines, la marque a également battu le record du tour sur le circuit des Amériques, au Texas, aussi bien avec quelqu'un au volant qu'en mode autonome sans pilote.

5. Nissan GT-R Nismo: 7 min et 8,68 sec

Godzilla, puisque c'est son surnom, est la voiture la plus abordable de la liste. Propulsée par un simple V6 biturbo, elle est également équipée d'une transmission intégrale et d'une ribambelle d'aides à la conduite lui permettant de ne jamais être prise en défaut même lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements. Ce chrono a été établi en 2015 par ce qui est désormais l'ancien modèle de la GT-R. Nissan doit revenir sur le Nürburgring cette année pour s'assurer que la nouvelle version confirme les acquis de son aînée. Mais les ingénieurs de la firme pourront-ils gagner 12 secondes au tour?

Mentions honorables

Mercedes-AMG GT-R

En sixième position avec 7 min et 10,92 sec, elle peut se targuer d'être la propulsion la plus rapide du monde.

Radical SR8LM





Dans le domaine du temps pur, aucune voiture n'a jamais surpassé le chrono de 6 min et 48 sec établi par cette petite voiture de course en 2009. Mais pour atteindre cette vitesse, il a fallu faire quelques sacrifices: ce bolide ne comporte ni portières, ni siège passager, ni coffre, ni toit.