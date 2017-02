La Ferrari la plus puissante de l'histoire

27-02-2017 | 13h42

La Ferrari 812 Superfast, qui sera dévoilée au salon de l'automobile de Genève le 9 mars, est la première voiture du constructeur au cheval cabré à offrir autant de puissance. Ses 800 chevaux lui permettent d'atteindre une vitesse maximale supérieure à 340 km/h.

Les jours du moteur atmosphérique sont comptés et bientôt le turbo sera la seule option offerte aux constructeurs désireux de proposer aux passionnés de pilotage autant de puissance sans enfreindre des réglementations de plus en plus strictes en terme d'économie de carburant et d'émissions nocives.

Le bloc qui propulse la dernière supercar de Ferrari est donc un magnifique chant du cygne célébrant les prouesses des V12 atmosphériques de la firme mythique depuis 70 ans.

La dernière incarnation du moteur emblématique de Ferrari est un énorme 6,5 litres doté pour la toute première fois d'un système d'injection directe à 350 bars. Ferrari aurait pu s'arrêter là en matière d'innovation, puisque les 800 chevaux de son V12, ses 718 Nm de couple et son chrono de 2,9 secondes de 0 à 100 km/h font déjà officiellement de la 812 Superfast la voiture de série à moteur avant la plus rapide et la plus puissante au monde.

Mais ce n'était pas suffisant. La nouvelle bombe de la firme de Maranello est également équipée d'une direction à assistance électronique pour plus de précision en courbe, quelle que soit la vitesse. En outre, grâce à l'électronique, le système de direction est capable de communiquer en temps réel avec les autres systèmes de stabilité d'avant-garde de la voiture.

Ferrari désire que cette voiture soit pilotée, plutôt que rangée dans un garage sécurisé pour espérer la revendre plus cher un jour. La marque italienne a donc équipé son nouveau bolide d'un système appelé Virtual Short Wheelbase, qui fut introduit en 2015 sur la série limitée F12 tdf et permet à la voiture de proposer des sensations de conduite dignes d'une voiture deux fois plus petite à vitesse réduite, par exemple en ville et dans les rues étroites aux angles de virage serrés. Les Ferrari à V12 disposé longitudinalement ont en effet tendance à être des voitures à la fois très longues et plutôt larges.

Ferrari va encore plus loin en ce qui concerne la technologie aérodynamique active : la 812 Superfast est dotée de volets situés dans le nez de la voiture et dont l'ouverture permet de laisser passer l'air sous le châssis et d'être évacués par l'arrière, le tout afin d'optimiser en permanence son appui au sol et par conséquent sa capacité à rester collée à la route.

De plus, pour célébrer le 70e anniversaire de la marque mythique, ce nouveau modèle de prestige est livré avec une peinture rouge spéciale, le rosso settanta (rouge soixante-dix).