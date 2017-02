Aston Martin: une marque à part

19-02-2017 | 16h28

En amont du salon de Genève, le PDG d'Aston Martin Andy Palmer évoque les technologies capables de changer la donne sur le secteur automobile, les raisons du lancement du premier crossover du constructeur et le futur de la voiture, selon Aston Martin.

Au salon de Genève, Aston est devenu expert en coups d'éclat. C'est là que le constructeur avait présenté au monde sa Vulcan 700 chevaux, son crossover concept DBX tout électrique de 1000 chevaux et en 2016, l'Aston Martin DB11, première voiture de son histoire à utiliser la technologie Mercedes-Benz.

«Aston Martin est un petit constructeur. Alors pour faire du bruit dans les grands salons, nous devons surprendre», explique Palmer. «Certaines annonces de Genève en feront sourire certains et d'autres auront envie de pleurer», avoue-t-il sans donner plus de détails.

Certains attendent une Vantage V8 dotée d'un moteur turbo AMG. Mais Aston étant Aston, cela pourrait tout à fait être la version commerciale du DBX, qui donnerait des vertiges aux puristes. Un crossover peut-il légitimement porter le sigle Aston?

«Eh bien oui, à condition que la voiture soit belle», répond Palmer. «La génération Y trouve que les proportions d'un SUv sont normales pour une voiture. C'est un véhicule qui leur offre un sentiment de sécurité. Cette nouvelle façon de penser est exacerbée en Chine, où le SUV constitue la norme. Il faut donc s'atteler à créer la prochaine génération de GT, qui s'avère être un SUV».

Ajouter un crossover à sa gamme est essentiel si l'entreprise veut continuer à s'adapter au marché. On peut en dire autant de l'électrification. Aston aura aussi rapidement besoin d'un modèle tout-électrique, ce qui peut représenter un gros défi pour la petite entreprise.

«Nous ne pouvons pas nous reposer sur un grand-frère pour l'advanced engineering. Nous devons donc ruser pour opérer ces développements», concède Palmer, avant d'ajouter, «Heureusement, j'ai présidé au développement de la Nissan LEAF. Nous avons donc un avantage!».

Les crossovers, les électriques rechargeables et les véhicules autonomes chambouleront le secteur automobile et certains constructeurs disparaîtront s'ils ne s'adaptent pas. Palmer en est convaincu: non content de survivre, Aston prospèrera.

Ce futur sera seulement assuré si l'entreprise n'oublie pas son mantra. «La beauté. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'amour de la beauté», conclut Palmer.