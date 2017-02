Le retour d'Alvis: un aperçu de la gamme ressuscitée

12-02-2017 | 16h07

Jadis l'un des constructeurs britanniques les plus innovants, Alvis est de retour après une pause de 50 ans. Le 23 février, la marque présentera 4 nouveaux modèles au salon londonien dédié aux automobiles anciennes.

Les modèles exposés au London Classic Car Show s'inscriront pleinement dans la tradition de vitesse, de puissance et de luxe du constructeur, qui mise sur la «continuité».

Au lieu de proposer une voiture du XXIe siècle simplement flanquée du sigle Alvis, le constructeur a réalisé des copies quasi-conformes de ses anciennes gloires.

Le directeur d'Alvis Richard Joyce explique que ces voitures sont aussi proches que possible des originales: «Nous avons été obligés d'opérer quelques modifications pour nous plier aux régulations actuelles. L'idée reste toutefois d'offrir la même sensation de conduite qu'à l'époque».

Dans le cas de l'Alvis Graber TF21 1966 (disponible en coupé ou en cabriolet), cela revient à assembler un GT d'époque selon les dessins originaux et, si possible, les techniques de l'époque.

Doté d'un châssis Lancefield coachwork en aluminum et d'un moteur 3 litres à six cylindres proche de l'original, le modèle a été revu pour se soumettre aux règles sur les émissions de CO2. Le moteur est associé à une boîte de vitesse à cinq rapports. Le radiateur est plus volumineux (les voitures anciennes ont tendance à vite surchauffer) et le châssis a subi un traitement anticorrosion. La suspension est indépendante.

Il s'agit de la voiture la plus moderne de cette gamme rénovée. Alvis propose par ailleurs de nouvelles versions de ses modèles Drophead coupé Lancefield 4,3 litres de 1937 et coupé sport 4,3 litres par Bertelli de 1935

«Lorsque l'on se souvient que le Tourer 4.3 passait de 0 à 100km/h en 11,3 secondes en 1938, on ne peut nier qu'il s'agissait de la supercar de son époque», rappelle Joyce.

Ces «continuation cars» symbolisent la nouvelle direction prise par le constructeur, qui a préparé ce retour pendant près d'une décennie. Son principal objectif à présent: créer des répliques parfaites de ses pièces détachées afin de permettre aux Alvis de rester sur les routes le plus longtemps possible.