Une Jeep Wrangler pour les puristes

07-02-2017 | 14h38

Jeep a présenté sa Wrangler Rubicon Recon, une édition spéciale destinée à ceux qui recherchent avant tout la performance tout-terrain.

De plus en plus de constructeurs automobiles grand public produisent des voitures reprenant l'esthétique des 4x4 sans en avoir les capacités de franchissement et d'utilisation tout-terrain, ce qui laisse sur leur faim les conducteurs nécessitant un véhicule pour franchir de vrais obstacles, et non pas seulement pour stationner en ville.

Mais voici la Jeep Wrangler Rubicon Recon, développée spécifiquement pour montrer que la marque n'a pas laissé tomber ses clients historiques, et qui promet de mêler style et substance.

«Avec toute une série d'équipements tout-terrain renforcés, la nouvelle Rubicon Recon est une Jeep Wrangler améliorée, a dit Mike Manley, directeur de la marque Jeep au sein du groupe Fiat Chrysler Automobiles. C'est la Wrangler parfaite pour nos clients les plus fidèles et passionnés de tout-terrain, qui aiment affronter les pistes les plus exigeantes.»

Le véhicule sortira fin février en versions deux et quatre portes, toutes deux équipées du même essieu avant renforcé. Les différentiels seront eux aussi gainés d'acier renforcé afin de supporter les chocs, et de barres latérales pare-chocs en série.

La voiture voit sa garde au sol augmenter d'un demi-pouce (1,27 cm), et elle est équipée en série de pneus BF Goodrich de 32 pouces sur des roues de 17 pouces. Les barres pare-chocs latérales ayant été spécialement adaptées, il est possible de choisir des pneus encore plus gros, jusqu'à 35 pouces.

Et même si l'esthétique n'est pas en reste, avec des lumières de garde-boue et un capot power dome, cette Jeep existe avant tout pour être utile. D'où la boîte manuelle six rapports, la boîte de transfert pour rapport court et les différentiels avant et arrière pilotés électroniquement.

C'est aussi la raison pour laquelle l'intérieur est habillé de cuir et de vinyle (solide et imperméable) et la Jeep sera équipée d'une capote Sunrider en série (des hard-tops font partie des options).

La Jeep Wrangler Rubicon Recon sera vendue au prix de 39 145 $ US en version deux portes et à partir de 42.945 $ en version quatre portes Unlimited.