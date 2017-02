Land Rover accroît son expertise en restauration d'anciens modèles

05-02-2017 | 16h32

Au salon parisien Rétromobile 2017, Land Rover présentera ses premiers Range Rover «Reborn».

Après le succès du programme Land Rover Defender, qui transforme d'anciens Land Rovers Series One en standards tous frais prêts à être revendus, le constructeur souhaite élargir sa gamme reborn en y incluant des Range Rover 1970-1981.

Depuis que le Range Rover a fêté ses 40 ans, il intéresse les collectionneurs. Tant et si bien que malgré sa simplicité et l'absence de rareté, les exemplaires en bon état se revendent souvent à plus de 80 000 $.

L'état du véhicule est un élément clé puisque les modèles les plus anciens étaient réellement voués à gravir des montagnes ou à traverser des cours d'eau et non à être conduits en ville.

Pour satisfaire les collectionneurs de SUV et pour s'assurer que les modèles arrivant sur le marché subissent toutes les vérifications nécessaires, Land Rover se propose de ressusciter lui-même d'anciens Range Rovers.

«Range Rover Reborn est une nouvelle preuve de notre expérience maison en matière d'ingénierie», se réjouit Tim Hannig, directeur de Jaguar Land Rover Classic. «C'est une merveilleuse façon de préserver le très recherché Range Rover 3 portes des années 70, en conservant les couleurs, l'intérieur et les accessoires d'origine».

Le premier modèle à faire ses débuts à Rétromobile sera un modèle Bahama Gold de 1978, doté d'une moteur V8 de 3,5 litres, d'une transmission manuelle à quatre rapports et d'un différentiel verrouillable.

Complètement restauré, le modèle sera vendu à un prix avoisinant les 225 000 $.

Tout comme sur un Range Rover tout neuf, les futurs clients pourront choisir des options et des détails (parmi ceux proposés en 1970 et en 1981, à l'époque où le SUV est passé de deux à quatre portes). Mais ils ne doivent pas tarder puisque le constructeur ne prévoit d'en fabriquer que 10 cette année.

«Cela souligne notre volonté de soigner le riche patrimoine de Land Rover, et c'est une rare opportunité pour les clients d'acquérir une icône automobile de valeur», conclut Hannig.

Le salon Rétromobile 2017 se tiendra à Paris du 8 au 12 février.