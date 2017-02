450 bateaux à terre à Montréal

Raphaël Bergeron-Gosselin 01-02-2017 | 16h36

Si le mois de février rime difficilement avec la pratique des sports maritimes au Québec, les amateurs peuvent assouvir leur passion jusqu'à dimanche à l'occasion du Salon du bateau et des sports nautiques à la Place Bonaventure à Montréal.

275 exposants présentent 450 embarcations différentes.

Malgré la grande diversité de produits, les bateaux de pêche demeurent les plus nombreux et les plus recherchés par les 30 000 personnes attendues au Salon.

«Environ 50% des embarcations que les amateurs pourront admirer sont conçues pour la pêche, a indiqué Alain Roy, le directeur général de l'Association maritime du Québec (AMQ). Des bateaux valant de 500 $ à 1 million $ sont exposés, au plaisir du public.»

De belles découvertes

En plus de profiter de plusieurs offres uniques, les amateurs de sports nautiques pourront découvrir les nouveautés de l'année, dont les embarcations électriques.

«Nous avons mis en place l'Espace innovation, qui présente notamment le Bruce 22 que je surnomme la Tesla des mers, a expliqué M. Roy. C'est également le meilleur moment de l'année pour effectuer des achats. Les exposants se dépassent pour offrir les meilleurs prix et ils ont le temps de passer les commandes avant que la saison débute.»

Les marchands s'adaptent également à la demande du public qui est en constante évolution. Il s'agit donc de l'occasion idéale pour découvrir les nouvelles tendances.

«Les engins et les accessoires servant aux sports de glisse sont devenus très populaires. Les exposants s'assurent donc d'y présenter plusieurs produits et délaissent un peu les voiliers qui perdent de leur popularité.»

Une nouveauté interactive

Les passionnés qui se déplaceront auront la possibilité de télécharger l'application mobile iNautique qui leur permettra de participer à une chasse au trésor.

«En se promenant dans le Salon, les visiteurs recevront des notifications les informant de certaines promotions lorsqu'ils passeront devant des kiosques préétablis. En participant à l'activité, ils deviennent également admissibles à un tirage dans lequel plusieurs prix seront distribués», a conclu le directeur général de l'AMQ.