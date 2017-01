Les constructeurs de voitures de luxe personnalisent à l'extrême

31-01-2017 | 13h07

Peinture à base d'or pur, échantillons de bois anciens: tout en restant fidèles à leur esprit, les constructeurs d'automobiles de luxe vont de plus en plus loin pour satisfaire leurs clients. Le but: ne pas laisser le champ libre aux préparateurs indépendants.

Ce mois-ci, Rolls-Royce a mis la dernière main à la plus grande commande spéciale de son histoire: 30 modèles Phantoms uniques à empattement long qui transporteront les clients d'un hôtel ultra-luxueux de Macao, THE 13.

Leur robe rouge a été créée spécialement pour le client, tout comme les jantes en alliage.

Deux des voitures comportent par ailleurs des emblèmes en émail fin sertis de diamants, ainsi qu'une couche de peinture en or recouvrant l'extérieur rouge.

Pour répondre aux attentes du client Stephen Hung, Rolls-Royce se devait de mettre au point une nouvelle peinture et une nouvelle méthode d'application permettant une finition extra-lisse.

«Il a fallu huit essais pour obtenir le parfait mélange de couleurs», a expliqué le spécialiste Rolls-Royce en science des matériaux Nick Geehan. Elle se compose de particules d'or 23,75 carats (épaisseur de 40 microns), de verre et d'aluminium pour que la voiture scintille littéralement. En plus de nécessiter un équipement d'application spécial, cette technique a requis 10 couches de peinture (soit 250 % de plus que la normale).

Et Rolls-Royce n'est pas la seule firme automobile de renom à faire des pieds et des mains pour détourner le client des firmes comme Mansory, qui se targuent de pouvoir accéder à toutes les demandes de customisation interne, externe ou sous le capot sur n'importe quel modèle.

Pour les puristes, ces services interviennent parfois au détriment de l'esthétique originelle de la voiture ou de son positionnement. Mais Rolls-Royce est loin d'être le seul constructeur à se rendre à l'évidence: le goût des clients change et il faut s'adapter à l'ère du temps.

Bois rares et motifs personnalisés

Bentley a participé à une vente aux enchères (un montant resté secret) pour obtenir un échantillon de ronce de noyer vieux de 350 ans et provenant Fulbeck (Royaume-Uni).

De son côté, BMW peut utiliser un bois de kauri néo-zélandais vieux de 48 000 ans.

Cette semaine, Audi a annoncé avoir développé une nouvelle méthode d'application de la peinture qui permettra de graver des motifs et de symboles grâce à des éléments mats ajoutés à la peinture de finition.

«Ce procédé nous permet de faire varier la brillance de la peinture et l'intensité de son éclat. La lumière se reflète de façon diffuse sur surfaces individualisées, ce qui apparaît mat», explique Erhard Brandl, responsable de ce projet. En charge de la section de production, Mirko Endres ajoute que cette technique offre un résultat étanche à l'apparence plus qualitative.