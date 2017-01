Le «Skyjet» de Valérian exposé au Festival d'Angoulême

27-01-2017 | 13h42

Le Festival international de la bande dessinée accueille le Lexus Skyjet du prochain film de Luc Besson, Valérian et la Cité des mille planètes dans le cadre de l'exposition «Valérian de la case à l'écran».

Cette exposition fait le lien entre l'univers de la BD et le film réalisé par Besson avec dans les rôles principaux Dane DeHaan (Valérian) et Cara Delevingne (Laureline).

Le design du Skyjet reprend la calandre trapézoïdale identitaire du constructeur Lexus, dans une version adaptée, et présente des projecteurs semblables à ceux qui orneront le prochain coupé Lexus LC. En plus du Lexus Skyjet, des costumes et des documents inédits sont également présentés au public.

Les auteurs de la série «Valérian et Laureline», Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, ainsi qu'une partie de l'équipe du film, sont présents à Angoulême.

Valérian et la Cité des mille planètes prendra l'affiche l'été prochain.