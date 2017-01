Une montre connectée pour la Bentley Continental Supersports

19-01-2017 | 12h54

Afin de fêter le lancement de la Bentley la plus rapide jamais produite, le partenaire horloger du constructeur Breitling a conçu une montre connectée pour l'accompagner.

La Breitling for Bentley Supersports B55 est la première montre à mouvement électronique à porter le nom du constructeur. Son design s'inspire fortement de la voiture. Elle dispose par exemple d'un boîtier en titane, matériau utilisé sur le système d'échappement du véhicule. Son cadran est en fibre carbone.

La montre a été conçue pour enregistrer et comparer le chrono et la vitesse en temps réel sur circuit.

Il ne s'agit pas de la première montre intelligente de Breitling (ou chronographe connecté), mais c'est son premier modèle doté des fonctions spéciales pour les courses de rallye.

Une première fonction appelée «Chrono Rally» permet d'enregistrer 30 étapes et de surveiller de façon automatique des pénalités infligées.

Autre fonction, «Regulatory Rally» est tournée vers la compétition avec un temps prédéterminé à battre.

La montre calcule le temps individuel sur chaque étape et soustrait ces temps de l'objectif initial afin d'obtenir un total.

Toutes les fonctionnalités sont contrôlées via des applications. Les données sont communiquées au smartphone pour l'analyse et le transfert des données.

En plus d'enregistrer le nombre de tours de circuit et les étapes de rallye, la montre offre un double fuseau, des réveils (jusqu'à 7) et un calendrier perpétuel. La montre est étanche jusqu'à 100 mètres.

Seuls 500 exemplaires seront produits dans le monde.