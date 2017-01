Les pied des sportifs plus connectés que jamais

11-01-2017 | 10h59

Les équipements sportifs connectés, notamment ceux dédiés à la course à pied et au golf, ont montré au salon Consumer Electronics Show (CES) 2017 de Las Vegas à quel point ils pouvaient, eux-aussi, leur permettre d'améliorer leurs performances. En voici quelques exemples intéressants:

- La chaussette Sensoria 2.0

La marque Sensoria a mis à jour sa chaussette Sensoria Sock 2.0, qui permet aux coureurs d'obtenir encore plus d'informations sur leurs performances.

Trois capteurs textiles sont placés sous le pied pour mesurer la distance parcourue, détecter la pression du pied et évaluer la façon dont le coureur a parcouru cette distance.

La version améliorée de la chaussette mesure la cadence, la foulée et la force d'impact exercée par le coureur. Grâce à l'application Sensoria Run 2.0, les utilisateurs recevront des conseils et des astuces du coach Sensoria, une intelligence artificielle appelée Mara.

Deux fois plus légères que les produits actuellement proposés par la marque, ces nouvelles chaussettes sont taillées dans un textile absorbant et antibactérien qui assure plus de confort pendant l'exercice. Les capteurs sont protégés de l'eau et de la sueur.

- La chaussure intelligente Zhor-Tech

La nouvelle chaussure intelligente de Zhor-Tech tient le registre du nombre de pas effectués, de la distance parcourue et des calories brûlées, mais elle est aussi conçue selon la marque pour aider à éviter les blessures grâce à un système de coussinet qui s'adapte à la forme du pied.

En mesurant l'absorption de choc, la chaussure signale le moment où le pied est le moins protégé, donc plus à même de subir une blessure. Le système fait aussi état du niveau d'usure de la chaussure.

Les chaussures évaluent également la posture et la fatigue, ce qui aide là encore en théorie à prévenir les blessures.

Elle dispose par ailleurs d'une technologie de chauffage intelligent qui maintient le pied à la température souhaitée grâce au téléphone intelligent.

- Les chaussures Under Armour Speedform

La nouvelle chaussure de la gamme SpeedForm d'Under Armour est dotée de la technologie Record-Equipped. Cette chaussure intelligente analyse les données recueillies lors de la course pour fournir un compte-rendu des améliorations de performance possibles.

Ce sont aussi les premières chaussures intelligentes à s'appuyer sur la technologie Jump Around afin de mesurer l'intensité de la foulée.

Conçues pour apporter un confort extrême, ces chaussures garantissent support et stabilité, selon UA.

- La chaussure de golf intelligente Salted Venture

L'IOFIT est conçue pour analyser et améliorer le swing.

Grâce à un capteur, la chaussure offre un feedback en temps réel sur le centre de gravité et l'équilibre du golfeur à chaque swing, des infos transmises à l'application mobile IOFIT.

Les golfeurs envoient ces données à leur coach ou les comparent à celles d'un professionnel afin d'améliorer leur swing et leurs résultats.