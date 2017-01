Jaguar lance son nouveau coupé sport

10-01-2017 | 14h45

Une nouvelle version du coupé F-Type de Jaguar, la F-Type 400 Sport, va voir le jour, mais elle ne sera disponible que pendant un an. Ensuite, la production s'arrêtera.

Les chanceux qui s'installeront derrière le volant profiteront d'un V6 3 litres turbocompressé délivrant 400 chevaux, d'un habitacle de luxe agrémenté de chromes, d'une peinture de carrosserie spécialement conçue pour ce modèle, de freins plus imposants et de nouvelles jantes en alliage 20 pouces.

L'acquéreur pourra choisir entre propulsion et transmission intégrale, boîte manuelle ou automatique, et «hardtop» ou capote. Mais quels que soient ses choix, la 400 Sport sera équipée en série d'un système lui permettant de personnaliser la réponse de l'accélérateur, l'amortissement des suspensions et la vitesse des passages de rapports de boîte.

Pour ceux qui renâclent à changer cette année de coupé sport, les nouvelles sont tout de même bonnes: plusieurs des nouvelles caractéristiques de la 400 Sport devraient trouver leur place dans la gamme normale.

GoPro et aide au stationnement

Parmi ces changements, quelques subtiles retouches esthétiques à l'avant et des transformations radicales à l'intérieur. L'habitacle est désormais équipé de sièges plus légers et d'une ribambelle d'avancées technologiques, parmi lesquelles l'intégration d'une caméra d'action GoPro grâce à la nouvelle application ReRun.

Il suffit de connecter sa caméra, de se rendre sur le circuit et d'appuyer sur «enregistrement». La vidéo produite contiendra automatiquement plusieurs informations incrustées sur l'écran: vitesse instantanée, nombre de «g» subis, position de l'accélérateur, rapport de boîte enclenché, etc.

Sur le front de l'aide à la conduite, là encore, la nouvelle Jaguar risque de régaler. Le coupé est ainsi équipé d'une fonctionnalité d'assistance au stationnement semi-automatique capable non seulement de faire un créneau mais également, grâce à ses capteurs, d'annoncer au conducteur si la place qu'il vient de dépasser est assez grande pour s'y garer. Une propriété très intelligente pour tous ceux qui vivent dans une grande ville.

Depuis le lancement de la F-Type en 2012, le coupé s'est adjugé nombre de récompenses pour sa beauté, et il a permis à Jaguar de se replacer sur la carte du monde automobile. La firme britannique a battu tous ses records de ventes en 2016, avec 148 730 voitures (+77 % par rapport à 2015).

La F-Type 400 Sport sera lancée courant 2017 à partir de 70 115 livres sterling (112 650 $).