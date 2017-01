Mercedes donne un avant-goût de son nouvel hypercar

09-01-2017 | 16h45

La première image officielle de l'hypercar Mercedes dérivée de la Formule 1 a été rendue publique pour créer de l'attente et, selon le constructeur, «créer une nouvelle référence en matière de conduite plaisir».

2017 semble déjà être l'année de l'hypercar à 1000 chevaux. McLaren peaufine sa BP23, Aston Martin se prépare à dévoiler officiellement son AM-RB 001 et Mercedes a révélé où et quand sera dévoilée sa voiture ultra-premium hyper puissante : ce sera la star du salon de Francfort 2017, le 12 septembre.

Mercedes-Benz a révélé ce projet d'hypercar au Salon de l'automobile de Paris l'an dernier, précisant que le modèle témoignerait de l'expertise en Formule 1 du constructeur.

L'équipe Mercedes AMG Petronas a remporté le titre pilote et le titre constructeur du championnat trois années d'affilée. La nouvelle ne pouvait donc qu'attirer l'attention des adeptes.

La voiture célébrera le 50e anniversaire d'AMG. D'abord une entreprise spécialisée dans le «tuning» des Mercedes, il s'agit désormais d'une firme appartenant au constructeur. Depuis 1999, le sigle AMG placé sur une Mercedes signifie qu'il s'agit du modèle le plus puissant et le plus rapide de la gamme.

Mercedes explique que la voiture disposera du moteur et de la technologie de ses F1, un petit V6 d'1,6 litre qui utilise la récupération d'énergie hybride et un turbo pour développer plus de 1000 chevaux. De plus, le modèle s'appuiera sur les mêmes techniques de fabrications et matériaux composites légers que la F1 pour un rapport puissance/poids optimal et une excellente maniabilité.

La voiture ne devrait pas être commercialisée avant 2018, au prix de 3 millions d'euros (environ 4,2 millions $). Une somme qui pourrait grimper à la revente puisque Mercedes n'entend pas en produire plus de 300 exemplaires.