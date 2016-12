Rolls-Royce en «duo» avec le chanteur des Who

20-12-2016 | 16h28

Le chanteur du mythique groupe de rock britannique The Who a été sollicité pour créer deux modèles sur-mesure de la Rolls-Royce Wraith.

Cette collaboration est le premier de neuf «duos» que Rolls-Royce compte faire avec des stars de la musique britannique, et la firme espère que les collectionneurs en seront ravis.

«Il a toujours existé une synergie fascinante entre Rolls-Royce et les artistes capables de composer une musique qui non seulement définit un genre mais transcende également le temps et les générations. Les modèles de Wraith "Inspired by British Music" sont le résultat de collaborations créatives uniques avec des icônes du rock du statut de Roger Daltrey ; elles célèbrent l'histoire d'amour entre la musique et nos plus belles voitures», explique Giles Taylor, directeur du design de Rolls-Royce.

Ces voitures contribueront à une bonne cause, puisqu'une partie du produit des ventes sera reversée au Teenage Cancer Trust, une association caritative de lutte contre le cancer des adolescents soutenue par Roger Daltrey. Raison pour laquelle il ne créera pas un, mais deux modèles de Wraith.

L'un constituera une réflexion automobile sur sa carrière et ses goûts musicaux, et l'autre sera conçu en collaboration avec Mike McInnerney, l'artiste responsable de la pochette de l'album Tommy.

«Une extraordinaire réinterprétation»

«Ces thèmes, si parfaitement traduits par les designers de Rolls-Royce pour ces deux modèles, sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque où nous les avons traités pour la première fois», explique le chanteur. «J'ai travaillé dur avec les designers afin de capturer l'esprit de nos chansons et le sens de leurs paroles aux yeux des fans de toutes générations. Je suis certain que les deux voitures seront des objets de collection ultimes pour n'importe quel aficionado des Who.»

La première Wraith proposera de nombreux rappels visuels de l'histoire des Who, parmi lesquels le logo du groupe en forme de cocarde de la Royal Air Force.

La deuxième est décrite comme «une extraordinaire réinterprétation de la pochette culte de Tommy.

«Nous sommes enchantés de collaborer avec l'un des musiciens et chanteurs rock les plus importants de Grande-Bretagne sur un projet qui promet de mettre encore plus en valeur cet héritage, en créant des chefs-d'œuvre véritablement collectionnables tout en soutenant des associations caritatives méritantes», a déclaré Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce.