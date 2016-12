Les meilleures innovations en matière de motorisation en 2016

16-12-2016 | 11h03

Les cames, c'est fini

L'arbre à cames est un élément principal du moteur à explosion depuis le passage à plusieurs cylindres. C'est la pièce mobile qui est placée sur les têtes de cylindre et dont les bras (les cames) entrent en rotation pour ouvrir et fermer les soupapes afin de laisser entrer l'air et le carburant ou de laisser sortir les gaz d'échappement.

Mais, en dépit de nombreuses améliorations, il s'agit toujours d'une simple barre sur laquelle sont disposées, à intervalles fixes, les cames. Jusqu'à l'arrivée de Koenigsegg, ou plus précisément de FreeValve AB, une filiale du constructeur de voitures de prestige suédois, dont le moteur à soupapes libres équipe le concept-car Qoros et ne comporte pas d'arbre à cames.

À sa place, des actionneurs ouvrent et ferment les soupapes de chaque cylindre de manière indépendante et uniquement quand c'est nécessaire. Le gain de puissance et d'efficacité est surprenant.

«Nous pensons qu'un jour, dans un avenir très proche, [ce moteur] représentera une évolution aussi importante, et même plus importante, que le passage du carburateur à l'injection directe», explique Christian von Koenigsegg.

Audi: performances et économie de carburant

Audi a lancé cette année le premier V8 turbodiesel équipé d'un troisième turbocompresseur indépendant, alimenté électriquement. Il élimine ainsi toute latence des deux turbos traditionnels, améliorant leur temps de réaction, l'accélération de la voiture et ses performances, ainsi que le rendement du moteur.

En effet, nul besoin de monter en régime pour déclencher les turbos. Résultat, «le moteur consomme aussi peu qu'un six-cylindres», explique Stefan Knirsch, membre du conseil de direction d'Audi. Monté sur le SQ7 TDI, il permet une consommation de 7,2 litres aux 100 kilomètres, et le SUV ainsi motorisé passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

BMW et Bosch réinventent la machine à vapeur

La BMW M4 GTS s'est fait largement remarquer lors de son lancement cette année, et pas seulement en raison de son style agressif ou de ses performances. La voiture est remarquable car une partie des 500 chevaux délivrés par son six-cylindres en ligne turbocompressé de 3 litres proviennent d'un tout nouveau système d'injection à eau.

Des gouttelettes d'eau sont en effet pulvérisées dans la chambre de combustion avant l'admission d'essence afin d'abaisser la température interne du cylindre et de permettre ainsi une explosion plus puissante.

Ce système développé par Bosch peut être réglé pour améliorer la puissance ou le rendement, ou un dosage des deux, et il pourrait bientôt équiper les véhicules d'autres constructeurs, Bosch ayant l'intention de fournir sa technologie sous licence.