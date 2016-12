Aston Martin relance la célèbre DB4 GT

14-12-2016 | 10h11

Le coupé deux places mythique, qui enflamma les pistes de 1959 à 1963 et fit même douter Ferrari, revient: ce nouveau modèle coûtera environ 2 millions $.

Suivant l'exemple de Jaguar, qui a lancé deux séries ultra-limitées de sa Type E et de sa XKSS, Aston Martin vient d'annoncer son projet ambitieux de construire 25 «nouvelles» DB4 GT ainsi qu'une série de modèles homologués pour la compétition.

Basée sur la DB4 classique, la GT était une version plus légère de 91 kg et à l'empattement raccourci de 13 cm, sans places arrières. Son 6 cylindres de 3,7 litres à double allumage provenait de la DBR1 qui avait remporté les 24 Heures du Mans en 1959, et il délivrait 302 chevaux, soit 62 de plus que le moteur de la DB4 de base.

340 chevaux au lieu de 302

La GT passait de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et atteignait la vitesse maximale de 246 km/h.

Grâce à ses freins à disques, peu courants à l'époque, elle pouvait s'arrêter en moins de 20 secondes une fois lancée à 100 km/h. Tous ces éléments en faisaient l'une des voitures les plus puissantes et rapides de son temps. Elle était également l'une des plus rares et convoitées, puisqu'elle ne fut construite qu'à 75 exemplaires (dont huit étaient des modèles encore allégés pour le circuit).

La nouvelle DB4 GT ne sera cependant pas une réplique exacte de l'originale. Aston Martin utilisera une technologie numérique pour couper et ajuster les panneaux d'aluminium à la perfection (ils seront toujours modelés et montés à la main). Le moteur profitera d'une légère augmentation de puissance: 340 chevaux selon le constructeur.

La voiture sera également déclinée en version circuit, homologuée pour courir pendant plus de deux ans sur les plus beaux circuits du monde.

La première DB4 GT de nouvelle génération sera livrée fin 2017.