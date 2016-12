Incroyable record de vitesse pour Mercedes

12-12-2016 | 16h31

Prochaine bombe de prestige de la firme de Stuttgart, la Mercedes-AMG GT-R vient de battre le record du tour pour une voiture homologuée route sur la mythique «boucle nord» du circuit du Nürburgring, en 7 minutes, 10 secondes et 92 centièmes.

Ce temps, le plus rapide jamais enregistré sur le circuit légendaire par le magazine allemand Sport Auto avec une voiture de sport homologuée route, est également le septième chrono de l'histoire réalisé sur la fameuse boucle nord, longue de 20 kilomètres.

Pour mettre ce temps en perspective, la Ferrari 488 GTB, bien plus puissante, a couru en 7 minutes 21 secondes et 6 dixièmes.

La GT-R, sur le papier, ne devrait pas être aussi rapide. Son V8 biturbo délivre 585 chevaux et 700 Nm de couple et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. La Ferrari, elle, dispose de 670 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en tout juste 3 secondes.

Profil aérodynamique actif

Mais à l'inverse de la Ferrari, cette Mercedes a grandi au Nürburgring pendant tout le temps de sa conception. Et c'est sur cette piste que les ingénieurs et techniciens de la firme allemande se sont escrimés à intégrer à leur bolide le maximum de dispositifs technologiques hérités de la Formule 1 et des courses GT3.

«Avec la nouvelle AMG GT-R, nous avons atteint un nouveau niveau de performance, a indiqué Tobias Moers, PDG de Mercedes-AMG. Cette voiture de sport homologuée route porte les gènes d'une voiture de course et elle est équipée de solutions techniques novatrices. Elle offre ainsi une expérience de pilotage exceptionnelle qui permet au conducteur de se rappeler à chaque instant que nous sommes nés pour la course.»

L'aérodynamique active de la GT-R s'adapte à la vitesse de la voiture en ligne droite pour améliorer son coefficient de pénétration dans l'air et lui permet de prendre les virages à grande vitesse grâce à une portance réduite. Il s'agit de la première voiture homologuée route à être équipée d'un profil actif situé dans le soubassement en amont du moteur et qui s'abaisse automatiquement à partir de 80 km/h pour modifier l'écoulement de l'air sous la voiture et produire l'effet Venturi, qui plaque la voiture à la route.

Ce chrono a été établi juste après le lancement commercial officiel de la GT-R.

Les premiers véhicules devraient être livrés en mars et, à l'inverse de ce qu'a décidé Ferrari pour la 488 GTB, Mercedes ne compte pas limiter la production, ce qui signifie que quiconque dispose d'environ 280 000 $ pourra s'en offrir une.