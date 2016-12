La 570S inspire de la créativité à McLaren

28-11-2016 | 22h25

Le constructeur britannique McLaren propose des déclinaisons «Edtion Design» de sa supercar la plus compacte, de quoi le rendre encore plus exclusif.

La McLaren 570S standard est faite de fibre carbone. Son moteur placé au centre et ses huit cylindres en forme de V lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et d'atteindre des pointes à 322 km/h.

Mais selon les standards de McLaren, il s'agit d'une production de masse (700 voitures assemblées chaque année) et non d'un modèle rare.

Pour changer la donne tout en mettant en lumière ses capacités de customisation, le constructeur a présenté mardi une nouvelle gamme de cinq «Design Editions». L'intérieur et l'extérieur ont été revus par les concepteurs de la 570S eux-mêmes.

Design Edition 1, la première voiture dont les spécifications ont toutes été dévoilées, s'habille d'une robe rouge vermillon et de jantes à cinq rayons à la coupe diamant enveloppant des étriers de freins rouges.

À l'intérieur, les sièges se recouvrent de cuir Alcantara noir et de cuir Apex Nappa. Le tableau de bord revêt une association de cuir noir et rouge surpiquée de gris.

Mais comme s'empresse de le noter McLaren, une édition spéciale reste personnalisable. Les clients pourront donc ajouter à tout cela des équipements supplémentaires ou des éléments externes en fibre carbone.

Les autres voitures estampillées «Design Edition» se coloreront de noir «Onyx», de gris «Storm», d'orange «Ventura» ou de blanc «Silica».

Alors qu'une couche de peinture verte McLaren Mantis Green ajoute 5600 $ au prix d'origine de la 570S (qui s'élève déjà à environ 269 250 $), ces modèles Design Edition augmentés de toute leur personnalisation nécessiteront une rallonge de 15 300 $ sur le prix d'origine.

La 570S est donc désormais à la fois plus exclusive et plus abordable qu'une McLaren sur mesure.