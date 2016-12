Amazfit lance sa montre pour les coureurs à pied

28-11-2016 | 16h09

Amazfit, la marque qui se spécialise dans les bracelets connectés, termine l'année en lançant sa toute première montre pour les coureurs à pied: la Pace.

Huami, l'entreprise derrière Amazfit, filiale de Xiaomi, a déjà commercialisé au cours des derniers mois les bracelets Moonbeam, Equator et Arc.

Alors que les précédents bracelets permettaient de garder une trace du nombre de pas effectués dans la journée, du temps de sommeil ou des calories brûlés, la montre intelligente Pace permettra aussi de surveiller l'itinéraire de course grâce au GPS et d'enregistrer le chrono, le rythme, la fréquence cardiaque, la rapidité, la cadence et le dénivelé.

La synchronisation s'effectue grâce à l'application Strava Run.

De plus, les coureurs peuvent stocker jusqu'à 2,4 Go de musique dans leur montre, qui se connecte à des écouteurs sans fil via le Bluetooth.

Résistante à l'eau et à la poussière, la montre rouge et noire reçoit évidemment les notifications d'appels, des SMS, de courriels et d'autres applications.

Amazfit Pace est disponible en précommande (http://www.amazfit.com/) à un prix spécial de 129 $.

L'appareil sera ensuite commercialisé sur Amazon à compter du 15 décembre au prix de 159 $.