Opter pour un textile écolo sur les pistes de ski

24-11-2016 | 10h18

Comment investir dans une nouvelle tenue de ski qui soit esthétique et en mesure de vous maintenir au chaud et au sec sur les pistes?

L'occasion d'en profiter pour opter pour des vêtements respectueux de l'environnement. Voici les conseils de Julien Durant, de la marque Picture Organic Clothing.

Quelles matières sont les meilleures pour supporter des températures extrêmes toute la journée ?

Pour une isolation thermique optimale par temps très froid, j'en recommande trois: le Primaloft, le Sorona et le duvet. Le Primaloft et le Sorona ont de très bonnes propriétés isolantes et peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés, leur conférant une très basse empreinte carbone.

Le duvet est une fibre naturelle issue des plumes d'oie ou de canard, mais 95 % de la production mondiale provient du plumage à vif. Cette technique est très douloureuse, il convient donc de s'assurer de choisir un duvet produit dans le respect des animaux.

En conditions extrêmes, la membrane textile est très importante pour se protéger du vent et de l'humidité. Il faut rechercher des matières dont le coefficient d'imperméabilité est de 10 000 millimètres et le coefficient de respirabilité de 10 000 grammes (selon l'indice MVTR, mesurant la quantité d'eau qu'un mètre carré de tissu laisse passer en 24 heures).

C'est le minimum pour se sentir à l'aise. Pour une excursion à haute altitude, privilégiez un minimum de 20 000 pour l'imperméabilité et de 15 000 pour la respirabilité.

Que conseillez-vous comme base d'une bonne tenue pour skier ou faire du snowboard ?

Un bon vêtement d'extérieur, composé d'une membrane et de deux autres couches:

- La couche textile au contact direct de la peau est essentielle pour rester au chaud et au sec. Je recommande les fibres synthétiques et la laine mérinos: les fibres synthétiques sèchent en effet très vite et la laine est le textile naturel le plus chaud et qui garde le moins les odeurs.

- La couche intermédiaire sert d'isolant entre l'extérieur du vêtement et la couche au contact de la peau. On doit pouvoir l'enlever en fonction du temps.

Quelles sont les nouvelles tendances sur le plan technologique en matière de textiles ?

La première des innovations importantes qui me vienne à l'esprit est la fabrication sans coutures: moins il y a de points de couture, plus le vêtement est confortable et plus il respire.