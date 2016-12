La voiture électrique la plus rapide du monde

23-11-2016 | 10h11

NextEV NIO EP9 n'est pas un nom aussi évocateur que Ferrari ou Lamborghini, mais cela importe peu puisque lorsque la voiture électrique atteindra sa vitesse de pointe, elle sera si rapide que son logo sera à peine visible.

NextEV a beau être une marque seulement identifiée par les fans de Formule E (moteur électrique), les experts responsables de sa conception et de sa puissance sont connus dans tout l'univers automobile.

À présent que la NIO EP9 a fait l'objet d'une introduction en bonne et due forme, son nom sera bientôt aussi familier que Bugatti ou Porsche.

Dévoilée à Londres et produite uniquement en 6 exemplaires, la NIO EP9 passera de 0 à 100km/h en 2,7 secondes et de 0 à 200km/h en 7,1 secondes. Le bolide sera capable d'atteindre la vitesse de pointe de 313km/h.

«The NIO EP9 est née pour repousser les limites. Il s'agit là de la première étape de production automobile pour NIO», a expliqué le fondateur et directeur de NextEV William Li à l'occasion du lancement. «Elle témoigne de notre vision et de nos capacités techniques et de production».

Une autonomie de 427km

Grâce à quatre moteurs électriques et à une batterie nécessitant un système de refroidissement à eau, l'EP9 permet la conduite à quatre roues motrices et offre une puissance combinée de 1359ch, ainsi qu'une autonomie de 427km. La recharge s'effectue en 45 minutes et les batteries se remplacent en quelques minutes.

NextEV n'est pas le seul constructeur à développer des supercars électriques mais à la différence de Faraday Future par exemple, le premier modèle NIO n'a rien de théorique ou de conceptuel.

L'EP9 a déjà effectué le tour du Nürburgring Nordschliefe en sept minutes et 5 secondes, ce qui en fait le véhicule électrique le plus rapide autorisé sur route. En dehors des monoplaces comme le Radical, seule la Porsche 918 Spyder, la Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce et la Nissan GT-R Nismo 2015 ont été plus rapides.

La voiture doit donc être vue comme une note d'intention. «Ce véhicule fait figure de leader dans sa catégorie et montre ce qu'il est possible d'accomplir en termes de véhicules électriques», explique Li.

«Nous sommes convaincus que si le modèle dépasse toutes les attentes, l'automobile électrique deviendra un choix naturel pour tous. Et cela ouvrira la voie à un futur plus éco-respectueux», conclut Li.

Le lancement de l'EP9 sera suivi de celui d'une électrique produite en masse qui sera commercialisée en Chine, puis dans le reste du monde.