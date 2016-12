Le cabriolet ultra luxueux de Mercedes

21-11-2016 | 16h20

Mercedes-Benz a levé le voile, lors du salon de l'automobile de Los Angeles, sur ce qu'elle considère comme la décapotable la plus luxueuse de son histoire: la Maybach S 650 Cabriolet.

La firme de Stuttgart lance une version sublimée de sa décapotable haut de gamme pour clore 2016 après avoir entamé l'année avec une édition très spéciale de son cabriolet Classe S, créée pour marquer le 130e anniversaire de l'automobile.

Tout juste 300 exemplaires de ce luxueux véhicule seront produits et chacun sera accompagné d'un certificat d'authenticité signé par le président de la firme, Dieter Zetsche.

Mais les clients potentiels ne se satisferont pas d'un simple autographe au moment de choisir un cabriolet de prestige. Le dernier modèle Maybach devra concurrencer sur leurs terres des candidates aussi prestigieuses que la Rolls-Royce Dawn et la Bentley Continental GTC.

Un assemblage unique de cuir et de bois

En plus de sa rareté, qui la distingue déjà de ces deux dernières, la S 650 est propulsée par un V12 biturbo de 6 litres délivrant 621 chevaux et un couple de 1000 Nm, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en tout juste 4,1 secondes.

À l'intérieur, toutes les options disponibles pour le cabriolet Classe S sont ici de série : entre autres, la suspension intelligente éliminant le roulis dans les virages et toute la collection d'aides actives à la conduite. Chaque modèle sera habillé d'un assemblage unique de cuir et de bois, le grain de ces matériaux naturels dictant pour chaque modèle la façon d'habiller la voiture. Le bois et le cuir utilisés sont une exclusivité de la S 650.

À l'extérieur, les phares incrustés de cristaux Swarovski, les pare-chocs redessinés et les jantes 20 pouces exclusives devraient permettre de distinguer le cabriolet de n'importe quelle autre Mercedes, tout comme les neuf teintes de carrosserie spécialement créées pour l'occasion.

Près de 433 000 $

La touche finale est un ensemble de quatre bagages sur-mesure s'ajustant au coffre et accordés au cuir choisi par chaque client pour l'habillage intérieur.

Le soin du détail apporté à la conception du cabriolet de prestige suffira-t-il à convaincre les clients d'y investir 304 000 € (432 800 $) plutôt que de consacrer une somme équivalente à l'acquisition d'une Rolls-Royce Dawn ou même d'un cabriolet Classe S «classique»? Réponse à venir.