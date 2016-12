Honda dévoile un cockpit futuriste

20-11-2016 | 12h46

Au salon de Los Angeles, Acura, la marque premium de la firme japonaise Honda a révélé les spécificités ergonomiques et techniques de son Acura Precision Cockpit, une cabine de pilote conceptuelle combinant artisanat et haute technologie que l'on pourrait retrouver dans la Honda NSX avant la fin de la décennie.

La convergence de la technologie et de l'automobile place les constructeurs défis inédits en matière d'intégration au tableau de bord de fonctionnalités, de technologies et d'innovations.

Proche de sa forme finale, l'Acura Precision Cockpit indique que le style «pavé tactile» développé par BMW et Mercedes depuis des années est en passe de devenir un standard. Il permet au conducteur de bénéficier de fonctionnalités toujours plus nombreuses sans trop de distractions.

Honda a placé un pavé tactile à l'endroit où se situe habituellement le levier de vitesse. Le constructeur explique qu'un écran tactile placé sur le tableau de bord peut nuire l'attention du conducteur. En revanche, celui-ci est habitué à diriger la main vers le bas pour atteindre le levier de vitesse.

Honda précise que ce pavé tactile extrêmement précis s'appuie sur le principe du positionnement absolu.

«Le positionnement absolu rendant le touchpad plus personnel, intuitif et particulièrement bien adapté aux machines prémiums, focalisées sur le conducteur», explique Dave Marek, directeur exécutif d'Acura.

Comme Audi, Mercedes et VW, Honda prévoit de se débarrasser des cadrans traditionnels au profit d'écrans multifonctions. À bord de ce concept, la zone d'instrumentation de bord (qui abrite d'ordinaire le compteur de vitesse) se dote d'un écran de 31,2 cm affichant à tout moment les informations essentielles: l'état des systèmes autonomes, l'itinéraire à suivre grâce aux instructions du GPS, la performance du moteur ou encore les réserves d'énergie en mode électrique).

Un deuxième écran installé au centre du cockpit est dédié au divertissement et à la communication. Aperçu du système d'exploitation embarqué développé par le constructeur sous Android, il rend simple, sûr et intuitif l'accès à l'information et aux applications.

Aspect futuriste mis à part, le cockpit est un havre de luxe simple. Ses finitions en bois, en cuir alcantara et en métal brossé offrent au conducteur comme aux passagers un sentiment de confort et de sécurité.