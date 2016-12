Accéder à votre appartement en voiture

18-11-2016 | 10h08

Voici un immeuble incroyable. Avec ses 198 mètres de haut et ses 60 étages, la «Porsche Design Tower», située à Miami, réinvente le stationnement résidentiel. Il est équipé de trois monte-charges capables de transporter les résidents ainsi que leurs voitures directement chez eux.

La prouesse technique a été rendue possible grâce à une technologie inédite baptisée Dezervator (contraction de Dezer, société responsable du projet global, et «elevator», ascenseur en anglais).

Ici, on gare son bolide jusqu'à sa porte d'entrée au sein d'un garage entièrement vitré. Une solution idéale pour éviter vols et autres vandalismes liés aux modèles d'exception.

«Vous ne quittez votre véhicule qu'à l'intérieur de votre appartement», a résumé Uergen Gessler, PDG de Porsche Design Group.

Le concept est estimé à 520 millions d'euros (741 millions $). La tour compte 284 places de stationnement robotiques.

Des équipements et prestations haut de gamme

Bien évidemment, la «Porsche Design Tower» propose également des prestations haut de gamme. Salle de cinéma, pièce équipée de simulateurs de conduite, spa, conciergerie dédiée au lavage du véhicule, bar lounge avec une cheminée... Tout a été pensé pour satisfaire pleinement les résidents.

Par ailleurs, les 132 appartements allant de 450 à plus de 1500 m2 sont à la pointe de la technologie et du confort moderne. Chacune des habitations est en effet équipée d'une piscine, de cuisines high-tech ainsi que de balcons avec vue sur l'océan. Des équipements ultra-luxueux qui ont un prix: pour acquérir un logement dans cet immeuble avant-gardiste, comptez entre 3 et 23 millions $ US.