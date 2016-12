La Lamborghini Hurácan RWD Spyder fait son show

18-11-2016 | 09h15

La nouvelle arrivante au sein de la gamme Lamborghini est une «supercar» qui ne plaisante pas, comme en témoignent la simplicité de son nom et ses hautes performances.

Nommée simplement Huracán RWD Spyder (pour «rear-wheel drive»: propulsion) et dévoilée au LA Auto Show, le salon de l'auto de Los Angeles, la nouvelle Lamborghini ne laisse planer aucun doute sur sa vocation sportive: les 580 chevaux du V10 sont entièrement transmis aux roues arrières et elle est dotée d'une capote en toile souple rabattable en 17 secondes.

Depuis le rachat du constructeur italien par Audi, les voitures commercialisées par Lamborghini sont le plus souvent équipées d'une transmission intégrale domptant un peu leur puissance. La stratégie s'est montrée efficace, puisque Lamborghini bat son record de ventes chaque année.

En répartissant la puissance sur les quatre roues et en équipant ses voitures de systèmes de stabilité d'avant-garde, le partenariat avec Audi a permis à la firme italienne de concevoir des bolides de plus en plus rapides sans mettre en danger la vie de ses clients (chaque Lamborghini de la gamme actuelle dépasse les 320 km/h).

Mais il y aura toujours des voix pour s'élever contre cette décision et suggérer qu'Audi a tendance à gâcher les sensations de pilotage avec autant de systèmes de contrôle.

Flirter avec le tête-à-queue

Ainsi, pour satisfaire ses aficionados les plus acharnés, comme il l'a fait en 2009 avec la Gallardo «Valentino Balboni», le constructeur a décidé de lancer une version propulsion de sa sportive de prestige.

«Cette Lamborghini est destinée aux conducteurs passionnés par la vie et les expériences de pilotage les plus intenses sur route, a déclaré le PDG Stefano Domenicali. Elle combine le plaisir de la conduite à ciel ouvert et les sensations extrêmes offertes par la propulsion.»

En effet, libérer le train avant des tâches de transmission de la puissance du moteur permet aux puristes de connaître le frisson du flirt avec le tête-à-queue qui était propre aux anciennes Lamborghini, tout en allégeant la voiture de plus de 30 kilos.

La puissance du moteur a cependant été légèrement réduite, passant de 610 à 580 chevaux.

Sur le plan aérodynamique, les retouches effectuées permettent au nez du bolide de rester bien plaqué au sol à grande vitesse. De plus, un nouveau train de pneumatiques a été conçu et la direction a été recalibrée.

Mais malgré ces choix améliorant la sécurité au volant, le nouveau roadster Lamborghini passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et dépasse allègrement les 320 km/h.