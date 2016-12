Les autos les plus inspirées du SEMA Show

09-11-2016 | 13h12

Voici un aperçu des automobiles les plus audacieuses et inspirées du SEMA 2016, la grand-messe annuelle des voitures revisitées par les préparateurs les plus imaginatifs du moment, à Las Vegas.

1976 Ford LTD "Bad Blood" Low Rider

En matière de minutie, on ne peut qu'admirer là encore le travail de peinture effectué sur cette lowrider Ford Fairlane.

Toyota Land Speed Cruiser

Prenez le SUV le plus sûr et versatile du monde, ajoutez-y d'imposantes roues, abaissez-le et dotez-le d'un moteur V8 biturbo de 5,8 développant 2200 chevaux (soit la puissance de deux Bugattis) et atteignant la vitesse de 220 km/h. Vous obtenez ce Toyota Land Speed Cruiser.

Gumout GT4586

Le pilote Ryan Tuerck a trouvé qu'il serait brillant d'extraire le moteur V8 d'une Ferrari 458 Italia et de le placer dans une Toyota GT86. À en juger par les multiples réactions exprimées sur le web, les internautes sont d'accord avec lui.

Toyo Tires Muzilla

Autre transplantation de moteur, mais celle d'un coeur nippon dans un corps américain cette fois: Muzilla est une large Mustang de 1970 dotée d'un moteur Nissan GT-R 2010.

De rigueur sur le modèle: la conduite à quatre roues motrice, des absorbeurs de choc Bilstein et bien évidemment des pneus Toyo.

Mini Pickup 1000 bhp

Pourquoi se contenter d'un seul moteur? Cette Mini dispose de deux turbos pour une puissance combinée de 1014 ch.

Malheureusement, la voiture ne peut accueillir qu'un seul occupant. C'est le prix à payer pour abriter autant de puissance. C'est probablement mieux ainsi. Peu de passagers seraient prêts à voyager dans un tel avion de chasse.

Arc Audio Rolls-Royce Rat Rod

Preuve que tout véhicule peut servir de base à un hot rod, ce modèle était autrefois une Rolls-Royce. La calandre fabriquée à la main est restée, tout comme la statuette Spirit of Ecstasy et les feux à l'avant.

Mais les couvre culasses se sont recouverts d'un scintillant doré tandis que le reste de l'habitacle, raboté, baigne dans le chrome.

Kia Sorrento Ski Condola

Poussant jusqu'au bout le concept de véhicule tout terrain, cette Kia (autorisée sur route) se défait de ses roues pour adopter des chenilles triangulaires Dominator. Un vrai mini-tank. L'équipement et les spécificités de la voiture sont dédiés aux adeptes de la poudreuse.

Ringbrothers Madam V

Destiné à être la star ultime de l'édition 2016, ce modèle doit être observé de près. C'est l'unique moyen d'apprécier le travail effectué sur cette Cadillac 48. Ce coupé vintage gagne un châssis, un bloc moteur et le confort passager de la nouvelle génération d'ATS-V.

Les préparateurs ont dû utiliser deux Cadillac ATS-V pour obtenir l'effet désiré: une Cadillac flambant neuve dans un extérieur 100 % rétro.

Kuhl Racing Nissan GT-R

L'or n'est peut-être pas du goût de tous mais impossible de ne pas admirer ici la finition extérieure de haute volée. Le motif a été imaginé par Takahiko Izawa, dont la spécialité est de littéralement sculpter la peinture.