LA Auto Show 2016: l'idée lumineuse d'Audi

03-11-2016 | 16h41

Audi va dévoiler au LA Auto Show, le salon de l'automobile de Los Angeles, sa nouvelle «supercar», la R8 V10 Plus édition exclusive.

La firme américaine a décidé de faire écho à la décision du gouvernement américain de légaliser les phares laser, en présentant une version très spéciale de son vaisseau amiral aux 550 chevaux.

Équipée de tout l'arsenal d'options que la marque propose à son catalogue - et donc en particulier les fameux phares laser - la R8 V10 Plus édition exclusive ne sera construite qu'à 25 exemplaires numérotés après ce lancement en primeur.

Chaque véhicule sera livré dans un gris spécial, le «Quantum Grey», rehaussé de touches d'un orange appelé quant à lui «Solar Orange». La voiture sera équipée de jantes en alliage, d'un aileron, de prises d'air latérales et de rétroviseurs extérieurs, tous de la même couleur noire brillante.

Cuir et laser

Si ces détails n'étaient pas suffisants, cette édition ultra limitée de la voiture de sport de la firme d'Ingolstadt se distingue par le logo «R8» qu'elle projette sur le sol pour guider son propriétaire lorsqu'il se dirige vers elle ou en sort la nuit, et, lorsque les portières sont ouvertes, les bas de caisse s'illuminent aussi, avec la légende «one of 25» («une des 25»).

À l'intérieur, l'habitacle est habillé de cuir et même le coffre est recouvert d'alcantara. Les sièges baquets à coque carbone sont de série, tout comme une tablette de rangement supplémentaire dans le coffre et un repère vertical sur le volant en «Solar Orange».

Mais c'est sur les phares à technologie laser qu'Audi souhaite vraiment attirer l'attention de ses clients. En effet, l'éclairage laser est l'une des plus importantes innovations récentes en terme de sécurité, dépassant les performances de tous les systèmes d'éclairage actuellement sur le marché. Le faisceau projeté devant la voiture est ainsi plus large, plus clair et plus blanc que celui produit par les LED ou les systèmes bi-xénon, et il éclaire beaucoup plus loin.

Les États-Unis scrupuleux en matière d'éclairage automobile

Développé et commercialisé de façon agressive par Audi et BMW, l'éclairage laser est devenu un symbole de statut social digne des voitures haut de gamme qu'il équipe. Mais ce n'était jusqu'ici pas le cas aux États-Unis, où il demeurait illégal tant que les autorités n'avaient pas pu le tester et lui donner leur agrément.

Audi peut donc miantenant commercialiser les phares laser sur le marché nord-américain, mais sa technologie Matrix LED, elle, y est toujours illégale.

Le LA Auto Show 2016 ouvre ses portes au public le 18 novembre.