Palmarès du SEMA Show: Ford et Chrysler raflent la mise

02-11-2016 | 13h49

Le palmarès du SEMA Show fait une nouvelle fois la part belle à Ford et à Chrystler.

Les 2400 exposants du Salon Auto Show de Las Vegas, qui exhiberont fièrement leurs customisations automobiles dès le 18 novembre ont déjà voté pour leurs modèles de prédilection (coupé, citadine à hayon, berline, pickup et SUV) en observant attentivement les modifications proposées par les préparateurs indépendants et les constructeurs automobiles sur leurs stands.

Le coupé le plus en vue n'est autre que le Ford Mustang, lauréat chaque année depuis 2012 dans cette catégorie. Le Meilleur pick-up reste le Ford F-Series, qui a obtenu ce prix chaque année depuis 2010 à l'exception d'une seule année. Et si la catégorie de la Meilleure sportive a disparu, c'est toujours la Ford Focus qui l'emporte dans la nouvelle catégorie du palmarès: Meilleur hatchback.

«Valoriser le secteur de l'aftermarket est une chose qui nous tient à coeur et lorsque l'on voit que les Mustang, Focus et F-Series figurent dans la liste des modèles victorieux d'une année sur l'autre, il semblerait que l'aftermarket apprécie tout autant nos produits», s'enthousiasme Dave Pericak, directeur international Ford Performance.

Ces dernières années, Ford a tout fait pour courtiser les préparateurs et profiter de la soif d'originalité des clients. Le stand Ford est cette année le plus grand du salon avec 50 voitures exposées.

Mais aucune autre que la Jeep Wrangler ne peut se targuer de jouir d'un monopole incontesté dans sa catégorie. Le modèle remporte le prix du Meilleur SUV pour la septième année consécutive.

«La Jeep est l'un des véhicules les plus compatibles avec l'ajout d'accessoires» explique le PDG et président du SEMA Chris Kersting. «Grâce à sa versatilité en tant que véhicule du quotidien et tout-terrain, la Jeep reste sans surprise très appréciée dans la communauté automobile».

Selon Mopar, la marque Chrysler dédiée à la customisation, toutes les Jeep Wrangler ou presque quittent les stands de production américains enrichies d'au moins un accessoire ou une pièce détachée Mopar. En moyenne, les acheteurs dépensent 850 $ dans la personnalisation de leur Jeep avant livraison.

«Le SEMA Show et les membres du SEMA jouent un rôle crucial dans l'identification des tendances et des véhicules de prédilection dans le secteur de la customisation. C'est pourquoi une récompense du SEMA constitue pour notre entreprise une marque de reconnaissance de choix», explique Pietro Gorlier, directeur pièces détachées et service (Mopar), FCA-Global.

La victoire est double pour Mopar puisque la Dodge Charger est officiellement la toute première lauréate de la catégorie Meilleure berline.

«La Dodge Charger est un véhicule emblématique [...] l'exemple même de la manière dont un bon véhicule peut devenir encore meilleur grâce à la personnalisation et la customisation», selon Kersting. «Les exposants du SEMA Show sont les innovateurs et les visionnaires qui contribuent au façonnement des futures tendances du secteur».