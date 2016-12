Powerlace: L'entreprise québécoise veut rivaliser avec Nike

01-11-2016 | 04h00

Une jeune entreprise québécoise, Powerlace, met en marché une chaussure de course auto-laçante, grâce à une technologie unique.

Pour mener à bien son projet, Powerlace vient de lancer une campagne de financement sur Kickstarter. Son objectif: amasser 100 000 $ pour la première phase de production. Près de 23 000 $ ont été investis jusqu'à maintenant.

Le vice-président de Powerlace, et inventeur, Frédérick Labbé, est conscient qu'il s'attaque à un marché contrôlé par des géants, comme Nike ou Reebok.

«Produire des souliers, c'est normalement réservé aux grosses entreprises, tellement les coûts de moule sont élevés. Mais on y croit», dit-il.

Activé par le poids du corps

L'ingénieur mécanique, diplômé de l'ÉTS, travaille à créer ce soulier depuis quinze ans, tout en gagnant sa vie en faisant de la consultation. «Ça a pris beaucoup de temps et des centaines de milliers de dollars en recherche et développement avant que j'arrive avec une solution intéressante et durable», dit Frédérick Labbé.

Le résultat de ce labeur, le P-One, offre un système d'ajustement simple (on ne le fait que la première fois) et l'équilibrage s'adapte aux mouvements naturels du pied. Il fonctionne avec un mécanisme breveté activé par le poids du corps. Contrairement au soulier auto-laçant HyperAdapt de Nike, le P-One ne comporte aucune batterie, moteur, ressort ou engrenage.

Frédérick Labbé et son équipe d'ingénieurs, de techniciens et de designers ont exploré plusieurs procédés de fabrication avant d'arriver au prototype du P-One, incluant le design 3D, l'usinage à commande numérique, l'injection de plastique, la couture et le soudage ultrasonique. Toute la R&D a été réalisée à Longueuil, dans l'arrondissement de Saint-Hubert.

Fabriqué en Chine

Avec la campagne sur Kickstarter, Frédérick Labbé espère mettre le P-One en production rapidement. Powerlace travaille depuis un an avec un manufacturier chinois afin d'intégrer la technologie dans la fabrication du soulier. Ce manufacturier a déjà pour clients plusieurs grandes marques mondiales.

Si tout va bien, entre 2000 à 5000 souliers seront produits. Le prix de détail sera de 179 $ et les chaussures seront vendues en ligne seulement, dans un premier temps.

«On ne peut pas aller tout de suite dans les grandes chaînes, car ça coûte une fortune, dit Érick Labbé. Les délais entre la production et la livraison en magasin sont trop longs, on n'est pas rendu là.»

Les détaillants intéressés par le produit peuvent cependant déjà manifester leur intérêt en s'inscrivant sur la page de Powerlace sur Kickstarter.

Parfait pour les boomers

Le soulier auto-laçant a un bel avenir, estime Érick Labbé, notamment dans le marché des babyboomers vieillissants, aux dos fatigués. «Et même les sportifs peuvent avoir mal au dos.»

Le soulier P-One sera produit en plusieurs couleurs, mais le modèle est, pour l'instant, pour homme seulement. «C'est une technologie complexe, dit Frederick Labbe. On a fait 15 formes de pied avant d'en trouver une confortable. Pour les femmes, on devra fabriquer un autre moule, pour chaque grandeur, ce qui signifie encore de la R&D. »

Le vice-président de Powerlace veut aussi produire pour d'autres marchés que les seuls sportifs. La technologie peut s'adapter à des souliers de tous les jours et surtout, à des chaussures de sécurité, un marché qui pourrait s'avérer très lucratif. «On n'y est pas encore, car il faut intégrer les caps d'acier. C'est un beau défi pour le futur.»