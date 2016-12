Les nouvelles chaussures innovantes de Stephen Curry

26-10-2016 | 01h32

Under Armour a profité du début de la saison de NBA pour lancer la chaussure de basket Curry 3, en collaboration avec Stephen Curry, élu meilleur joueur de la ligue deux fois de suite.

Unanimous. Scoring Champ. 402. 73-9. Missed championship. That's last season. Now, Make That Old. #IWILL Une vidéo publiée par Under Armour (@underarmour) le 24 Oct. 2016 à 10h07 PDT

Le soulier bleu intègre le tissu Threadborne «pour créer une chaussure qui repousse les limites habituelles des chaussures de basketball»», selon l'équipementier.

Il s'agit d'une nouvelle technologie que les créateurs d’Under Armour ont mise au point après avoir examiné un parachute, et plus particulièrement la paracorde, une pièce d’équipement centrale qui se démarque par sa robustesse, précise UA dans un communiqué. Au cœur de ce tissage, Under Armour a découvert des fils ultradurables qu’elle a transformés en un tissu capable de braver les rigueurs d’une saison de 82 matchs et de répondre aux besoins d’un joueur doublement primé qui repousse sans cesse les limites du jeu.»

Voici les autres caractéristiques notables, toujours d'après la marque:

- Les méta-ailettes qui bordent le talon de la Curry 3 «pour soutenir l’articulation qui relie la cheville au calcanéum et joue un rôle central dans l’équilibre, le pivotement et l’absorption des chocs.»

-La technologie Anafoam, sur l’intérieur du pied, est conçue pour épouser les formes et offrir une structure légère et du soutien.

-La semelle intercallaire Charge est «faite d’une mousse unique qui absorbe les impacts et les transforme en élan réactif donnant une puissance explosive à chaque foulée ou changement de direction».

- La semelle à chevrons vise à amplifier la stabilité, l’adhérence et le soutien sur le terrain.

«Mis en commun avec les éléments les mieux adaptés à mon corps et à ma façon de jouer, Under Armour a donné naissance à un produit très spécial, a commenté Stephen Curry. J’ai pu travailler avec l’équipe du début à la fin, que ce soit pour l’inspiration, la conception ou la mise au point, et je suis persuadé que le fruit de cette collaboration sera un succès.»

Pour son concepteur, Dave Dombrow, la Curry 3 est rien de moins que «la chaussure la plus novatrice du monde sur le plan technique, a-t-il affirmé. Nous avons ainsi pu continuer à faire évoluer la chaussure de performance au même rythme que ce joueur d’exception.»

Manque de chance, les Golden State Warriors ont perdu leur premier match contre les Spurs de San Antonio.

La chaussure est disponible sur le site UA.com au prix de 169.99 $.