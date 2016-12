Nous pourrons bientôt passer tous les feux au vert

25-10-2016 | 12h27

Ford travaille sur le développement d'une technologie capable de conseiller aux conducteurs la meilleure vitesse à adopter pour passer tous les feux au vert.

Le constructeur est en train de tester un système qui calcule la vitesse optimale qu'un conducteur doit adopter afin de passer au vert les feux qui se présentent sur sa route, lui évitant ainsi de s'arrêter trop souvent au rouge.

«Il n'y a rien de pire après une longue journée que d'enchaîner les feux rouges en rentrant chez soi, ce qui oblige à s'arrêter et à redémarrer à chaque carrefour», a expliqué Christian Ress, responsable des technologies d'assistance à la conduite au sein du département recherche et ingénierie avancée de Ford.



Non seulement les feux rouges font grimper le stress du conducteur et lui font perdre un temps précieux - selon les données de Ford, au Royaume-Uni, où le système est testé, le conducteur moyen passe deux jours entiers par an à attendre au feu rouge -, mais ils augmentent également la consommation de carburant et par conséquent les émissions polluantes.



Profiter des «ondes vertes»

Les voitures sont de plus en plus connectées les unes aux autres et à l'infrastructure routière, et il viendra un jour où les possibilités de «pirater» nos trajets quotidiens augmenteront significativement. Lorsque tous les véhicules seront capables de communiquer, les embouteillages feront peut-être partie du passé. Des mises à jour en temps réel permettront aux conducteurs d'adapter leur vitesse ou leur itinéraire tandis que leur automobile pourra littéralement voir ce qu'il se passe derrière les carrefours et ainsi éviter les collisions.Mais ce scénario, même s'il est rigoureux et n'a rien de fantaisiste, va prendre des années à devenir réalité. Le projet pilote de Ford, lui, permet d'ores et déjà d'intelligemment contourner le manque de capteurs et d'équipements intégrés au réseau routier.Sur le bord de la route, un simple appareil observe l'écoulement du trafic et le temps de passage des feux du vert au rouge puis du rouge au vert, afin d'envoyer une «recommandation de vitesse optimale pour passer au vert» aux voitures connectées. Si les conducteurs souhaitent éviter de s'arrêter au rouge, ils peuvent alors adopter la vitesse conseillée.«Permettre aux conducteurs de profiter des "ondes vertes" rend aussi leur trajet plus fluide et sans à-coups, ce qui améliore les conditions de circulation et permet d'importantes réductions des émissions de CO2 et de la consommation d'essence», a ajouté Christian Ress.