Un «top-soudeur» crée des meubles uniques de bois et d'acier

24-10-2016 | 13h56

«J'ai toujours été l'un des top-soudeurs au Québec», assure le Sherbrookois Alex Cunnington, qui a décidé de mettre son expérience et son excellence au profit de sa propre entreprise et de ses propres créations: des meubles uniques alliant le bois et l'acier.

Ce jeune entrepreneur assume très bien le fait de vouloir être le meilleur dans son domaine. Dès l'école, c'était lui que l'on montrait en exemple. Mais après plus de 10 ans en tant que soudeur dans le monde de la construction, il a décidé de prendre son avenir à son compte.

«Je suis connu dans les Cantons de l'Est, mais pour la précision de mon travail de soudure en règle générale, pas dans la fabrication de meubles. Il y a un marché et j'ai toujours aimé ça, faire des meubles "on the side"».

Pour ses créations, Alex évite les compromis. « On prend le top du bois. Mon père à une scierie donc je recherche moi-même des pièces originales ou qui m'inspirent et c'est comme ça que je personnalise mes meubles dans mon atelier, explique-t-il à Canoe.ca. J'aime quand un arbre mort devient une source d'inspiration. »

Il mise sur la qualité de ses pièces de bois et d'acier. « La qualité de la soudure, elle se voit dans la finition. Il ne faut pas que ça casse, souligne-t-il. Aujourd'hui, les gens se tournent de plus en plus vers la qualité et les produits uniques. Ils ne veulent des objets différents. Les meubles IKEA ne sont plus à la mode. »

La construction dont il est le plus fier est une table basse ovale baptisée Hector (voir dans les photos ci-dessus).

Alex Cunnington ambitionne de vendre ses produits dans l'ensemble du Canada.

Voici le site de Cunnington, sur lequel vous pouvez voir et commander en ligne l'ensemble des collections