Bientôt une Lamborghini intelligente?

20-10-2016 | 16h28

Lamborghini vient de signer un accord avec la branche italienne du MIT (Massachusetts Institute of Technology) dont le but ultime est de définir la voiture de sport de l'avenir.

Ceux qui connaissent bien l'histoire de l'automobile savent à quel point elle a déjà été marquée par le petit constructeur de Sant'Agate Bolognese, en Italie.

Sa première création, la 350 GT, dévoilée en 1963, montrait qu'on pouvait construire une voiture qui soit véritablement à la fois une auto de sport et un véhicule de grand tourisme. La Miura, qui est apparue trois ans plus tard, est devenue quant à elle l'archétype de la «super voiture» sur lequel sont encore modelées les voitures de sport actuelles: look surbaissé agressif, deux sièges, V12 central et transmission aux roues arrières (propulsion).

À travers ce nouveau partenariat, Lamborghini souhaite continuer à avoir le même impact, alors que le concept même de voiture évolue plus rapidement que jamais depuis l'époque où Carl Benz fit enregistrer son premier brevet en 1886.

Ni turbo ni moteur hybride sur ses voitures de sport

«Nous souhaitons que les gens pensent de plus en plus à nous comme à des pionniers du segment du grand luxe et des voitures de sport, a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur-général de la firme Automobili Lamborghini. Le MIT a toujours été pionnier dans le domaine de l'innovation et nous sommes fiers d'avoir signé cet accord général avec une institution si prestigieuse, accord qui nous permettra d'étudier des questions d'intérêt mutuel associées à l'avènement de la voiture de sport du troisième millénaire.»

Un tel accord pourrait sembler s'opposer à la philosophie d'une firme qui a la réputation de faire les choses à sa façon, souvent sans se soucier des modes. Par exemple, Lamborghini est la seule marque de voitures de sport au monde qui ne propose aucune forme de motorisation hybride. Elle considère également que le turbo dilue les sensations au volant et ne le propose donc quasiment jamais sur ses modèles.

Privilégier la jeunesse

Mais l'un des secrets de la longévité de la marque italienne (malgré plusieurs expériences de mort commerciale imminente) est que ses meilleures voitures ont été produites par ses plus jeunes employés. Les membres de l'équipe qui a développé la Miura étaient dans leur vingtaine.

Vu sous ces termes, on comprend mieux le raisonnement ayant poussé le constructeur italien à profiter des ressources, de l'intelligence et de la jeunesse des membres du MIT.