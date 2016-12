Hyundai monte sur ses grands chevaux

11-10-2016 | 14h04

Au SEMA, la grand-messe américaine des voitures modifiées qui débutera le 1er novembre, Hyundai emmènera un cross-over pratique bénéficiant d'autant de puissance qu'une Bugatti Veyron et un VUS doté d'une injection au protoxyde d'azote.

Le Coréen poursuit son partenariat annuel avec certains des préparateurs américains les plus créatifs et avant-gardistes. Hyundai prévoit de garder le secret sur quelques détails relatifs à ses projets jusqu'à l'événement, mais le constructeur a confirmé qu'il s'associerait à Bisimoto et à Rockstar Performance Garage.

Bisimoto a planché sur le «Santa-Fast», un Hyundai Santa Fe qui sera doté d'un moteur personnalisé sur la base on du V6 3,8 litres standard de Hyundai. Mais l'objectif final est une voiture bénéficiant de 1040 chevaux, une puissance distribuée aux roues arrière.

Le moteur sera soutenu dans cette tâche par un kit biturbo personnalisé par Bisimoto, une nouvelle injection, des échappements nouveaux, un arbre à cames personnalisé. Le véhicule sera polycarburant.

«Bisimoto prend plaisir à rendre tous les véhicules agréables à conduire, même les grands VUS», résume Bisi Ezerioha, à la tête de Bisimoto.

Si le Santa-Fast est fait pour les circuits, Rockstar Performance Garage a décidé de transformer le Santa Fe en bolide du désert.

Le véhicule s'appuie également sur un V6 Hyundai traditionnel, mais il est ici doté d'un échappement Magnaflow customisé, d'un système d'entrée d'air froid et bien sûr du système d'injection au protoxyde d'azote pour des apports supplémentaires de puissance.

Nick Ashby, principal développeur du concept Rockstar explique: «Notre concept Rockstar Santa Fe [...] est un concept sans concessions à l'énorme potentiel et plein d'assurance».

Le concept reçoit ainsi un système de suspension complet et customisé digne d'une course Baja, des suspensions, des amortisseurs KING, un bras de commande et une barre de liaison. La hauteur de caisse est optimisée et la tenue de route est améliorée grâce à des roues tout-terrain 35 pouces Mickey Thompson Baja Claw.

Le véhicule dispose par ailleurs d'un treuil intégré, de barres d'éclairage LED tout terrain, d'une galerie de toit customisée et d'une protection complète, notamment de glissières pour la conduite tout-terrain.