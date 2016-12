Monaco Yacht Show: le luxe s'invite dans l'air et sur l'eau

05-10-2016 | 15h07

Un avion VIP à l'espace de vie redimensionné



La cabine de cet avion de luxe risque d'en surprendre plus d'un avec son design futuriste et lisse. Destiné aux courts et moyens courriers comme ceux pratiqués par l'A320 de Airbus ou par les Boeing 737, cette cabine peut accueillir jusqu'à 16 passagers.

Cette spacieuse cabine comporte une cuisine, une chambre privée, une salle de bain, un salon et une chambre à coucher. Le tout arborant un design ultra-moderne, clair et épuré. La technologie «Magic Sky» permet même aux passagers de faire passer les vitres du transparent au noir opaque.

«Nous prévoyons de cibler ce concept novateur à une clientèle mondiale privée avec une forte affinité pour la conception unique», explique Wieland Timm, le vice-président aux ventes VIP à Lufthansa Technik AG.

«Ce sont précisément les clients privilégiés qui, aujourd'hui, veulent des conceptions innovantes et extraordinaires pour leurs avions. Nous offrons la solution idéale pour les demandes les plus exigeantes, que ce soit pour un usage privé ou professionnel.»

Le yacht ARROW460-Granturismo, le bateau du futur

Mercedes-Benz Style et Silver Arrows Marine ont également présenté l'intérieur du ARROW460-Granturismo. Ce yacht a attiré tous les regards au Monaco Yacht Show.

Et pour cause, en plus de son allure futuriste, il combine les avantages d'un bateau sportif ouvert avec l'intérieur spacieux et la sphère privée d'un yacht de croisière. Pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, il convient aussi bien aux petites excursions qu'aux voyages de plusieurs jours.

L'intérieur de ce bateau offre beaucoup de possibilités. Vitres rétractables, pare-brise qui peut se soulever... L'objectif est de permettre aux passagers de s'asseoir confortablement à l'intérieur en ayant le sentiment d'être assis l'extérieur.

Et comme si cela ne suffisait pas, le yacht est équipé avec tous les équipements appropriés pour le confort, le divertissement et les loisirs.

«En mélangeant le monde maritime et automobile nous avons créé un nouveau standard de yachts à moteur. Le ARROW460-Granturismo allie l'ingénierie maritime avec la conception charismatique et l'élégance parfaite, a déclaré dans un communiqué Ron Gibbs, le président de Silver Arrows Marrine.»

La production de ce petit bijou débutera dans les mois prochains et sera commercialisé aux clients dans la deuxième moitié 2017.