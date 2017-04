Boire du vin activerait plus notre cerveau que les mathématiques

10-04-2017 | 13h57

Le vin permettrait d’activer plus que n’importe quel autre stimulus certaines zones sensorielles et émotionnelles de notre cerveau.

Selon le professeur Gordon Shepherd de l’Université de Médecine de Yale, boire du vin déclencherait une réaction dans les parties sensorielles et émotionnelles du cerveau, à tel point que le breuvage de Bacchus engagerait le cerveau plus que «tout autre comportement humain».

Le professeur Shepherd, qui a inventé le terme «neurogastronomie», affirme que le vin est un excellent stimulateur, encore plus efficace qu’une séance passée à résoudre un problème de mathématique.

Si on est capable d'attribuer un certain goût au vin, c’est justement grâce à l’activation de certaines zones sensorielles. Le professeur Shepherd prétend que le goût est simplement une illusion influencée par nos sens, nos émotions, nos expériences et notre lien affectif avec la boisson. «Les molécules du vin n’ont pas de goût ni de saveurs, mais quand ces molécules stimulent notre cerveau ça crée la saveur de la même façon que ça crée la couleur», dit-il.

D’autres facteurs influent également sur le goût du vin, comme le sexe, l’âge et même la salive.

Le goût n’est donc pas dans le vin, mais dans le cerveau de celui qui le boit. La partie la plus importante de cette «activation du cerveau» se ferait lorsque nous respirons les vapeurs du vin, vient ensuite le moment en bouche.

Attention cependant à ne pas en abuser, Gordon Shepherd précise qu’une trop grande quantité pourrait «saturer notre système».